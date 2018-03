Marsciano, venerdì il passaggio della Tirreno Adriatico

La corsa ciclistica attraverserà il territorio comunale tra le 13.45 e le 15.00 circa | Ecco le strade interessate dal passaggio

Venerdì 9 marzo 2018 il territorio comunale di Marsciano sarà interessato dal passaggio della terza tappa della corsa ciclistica Tirreno – Adriatico 2018, da Follonica a Trevi.

La corsa entrerà nel territorio marscianese a Castiglione della Valle, provenendo da Tavernelle, e, dopo essere passata per Spina e Cerqueto, raggiungerà il capoluogo per poi dirigersi verso Collepepe.

Questo nel dettaglio il percorso e le strade interessate: Castiglione della Valle (S.P. 340), Spina (S.P. 340), Cerqueto (S.P. 340- Via Sereni, Via II° Giugno, Via XXIV° Maggio e S.R. 317) e Marsciano (S.R. 317- Via dei Mille, Via dei Partigiani, Via C. Faina, Viale F.lli Briziarelli e la S.P. 375/4 diretta del Cerro).

La chiusura delle strade per il passaggio della corsa ciclistica è prevista nella fascia oraria che va dalle ore 13.45 alle ore 15.00 circa (a seconda della velocità che i corridori terranno). Si invitano quindi tutti i cittadini a tenere conto, nei loro spostamenti, dei possibili disagi causati dalla momentanea chiusura delle strade sulle quali passerà la corsa.

