Con la droga in auto, non si ferma all’alt dei carabinieri | Raggiunto e arrestato 24enne

Aveva con sé 13 grammi di cocaina, già divisa in dosi, e circa 250 euro in contanti. Un giovane 24enne, di origini albanesi e senza fissa dimora, per sua sfortuna è incappato in un posto di controllo all’uscita della SS E45, nei pressi di Pantalla, ma all’alt intimato dai carabinieri di Todi, ha provato a darsi alla fuga. L’inseguimento, però, è durato poco, e il fuggitivo è stato raggiunto e fermato quasi subito.

Nel corso della perquisizione del mezzo i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente e tratto in arresto il 24enne, trattenuto nella caserma di Todi in attesa del giudizio presso il Tribunale di Spoleto.

