La 5^A della Primaria “Tittarelli” protagonista di un cortometraggio su Canale 5

La classe dell’Istituto gualdese selezionata su migliaia di scuole per partecipare al concorso cinematografico Internazionale “Ciak Junior”

Gualdo Tadino sbarca nel cinema grazie agli studenti della classe 5° A della Primaria “Tittarelli”, che sono stati selezionati su migliaia di scuole per partecipare al concorso cinematografico Internazionale “Ciak Junior”. La scelta della giuria per la realizzazione di un cortometraggio che andrà in onda su Canale 5 è infatti caduta sulla storia ideata dagli studenti gualdesi, che parla di alimentazione e sport.

La straordinaria notizia è stata annunciata questa mattina in Municipio, dove il sindaco Massimiliano Presciutti ha invitato gli alunni protagonisti, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Francesca Pinna e le insegnanti che hanno portato avanti il progetto, Sabrina Potì, Lucia Pavoni e Cinzia Pellegrini per illustrare l’iniziativa legata a Ciak Junior.

In sintesi, qualche settimana fa, gli studenti gualdesi della 5° A, insieme alle loro insegnanti, si sono iscritti al prestigioso concorso (arrivato alla 29^ edizione) presentando una storia basata sul connubio tra alimentazione e sport, in riferimento al rugby ed all’aspirazione di alcuni ragazzi e di una ragazza di praticare questa disciplina pur non avendo mezzi e strutture adeguate. Nel racconto, pur tra mille difficoltà, i ragazzi non demordono e, facendo “squadra”, riescono a trovare una soluzione: con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della comunità, infatti, otterranno il campo sportivo da loro tanto desiderato.

La storia, scelta dalla giuria, sarà trasformata in un cortometraggio che verrà girato proprio a Gualdo Tadino da una troupe Mediaset e sarà poi trasmesso da Canale 5 a giugno. “Siamo orgogliosi di avere a Gualdo Tadino dei giovanissimi e delle giovanissime – ha sottolineato Presciutti – che hanno dimostrato grande talento artistico, arrivando ad essere selezionati nel prestigioso concorso Cinematografico Ciak Junior con un loro cortometraggio tra migliaia di candidature italiane ed internazionali”.

L’entusiasmo degli alunni della scuola primaria “Tittarelli” di Gualdo Tadino, che hanno scritto il soggetto del cortometraggio e del quale saranno loro stessi gli attori, è alle stelle. Dal 5 aprile, insieme, ad un team Mediaset visioneranno la sceneggiatura, poi il 18-19-20 aprile inizieranno a Gualdo Tadino tre giorni di riprese con i ragazzi. La troupe di Ciak Junior realizzerà il cortometraggio insieme agli studenti, che potranno seguire e intervenire in tutte le fasi di produzione. Una seconda troupe girerà la città per fare le riprese del backstage: interviste ai giovanissimi autori del soggetto per capire perché hanno affrontato questo tema. Il cortometraggio andrà in onda su Canale 5, alle ore 10, in una delle domeniche dal 19 giugno al 10 luglio.

Gli studenti di Gualdo Tadino, insieme ai coetanei autori e interpreti degli altri cortometraggi italiani di Ciak Junior, e ai tanti ragazzi stranieri che prendono parte al progetto, parteciperanno quindi al Festival Internazionale Ciak Junior che si svolgerà il 25 e 26 maggio a Jesolo. “La presentazione di oggi in Municipio – ha dichiarato la dirigente Scolastica – testimonia l’importanza di questo progetto. Ciak Junior sarà un’esperienza ed un’opportunità unica per i ragazzi che avranno il piacere di viverla ed il cortometraggio realizzato otterrà una visibilità incredibile grazie alla proiezione su Canale 5”.

Stampa