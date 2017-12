Incendio a Sant’Andrea delle Fratte, divorato capannone

Dalle 20 circa di questa sera (27 dicembre) i pompieri di Perugia sono impegnati in un vasto incendio che ha interessato un capannone di Sant’Andrea delle Fratte. L’edificio è andato quasi completamente distrutto.

Sul posto cinque squadre dei pompieri per cercare di domare le fiamme di uno dei più impegnativi roghi mai visti nel territorio.

Le fiamme hanno interessato un deposito di calzature in via Sandro Penna, e ad alimentare il rogo sono stati proprio i materiali in plastica e le sostanze presenti e resistenti all’acqua. Dall’aeroporto è stata fatta arrivare anche l’autobotte a massima capienza.

Fortunatamente nessun ferito ma un lavoro straordinario dei soccorritori che ha evitato anche il coinvolgimento dei capannoni attigui. Sul posto responsabili Arpa per valutare la situazione dell’aria rispetto ai fumi emessi dall’incendio.

