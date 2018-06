Gualdo Tadino capitale del Tiro con la Fionda, tutto pronto per il Mondiale | Programma

E’ stato ufficialmente presentato oggi (lunedì 18 giugno), nella Sala Consiliare del Municipio, il Primo Mondiale di Tiro con la Fionda che si disputerà dal 21 al 24 giugno a Gualdo Tadino. Presenti all’appuntamento, oltre al sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore allo Sport Emanuela Venturi, anche il presidente della Figest (Federazione Italiana Sport e Giochi Tradizionali) Enzo Casadidio, il segretario Generale Figest Sergio Manganelli e gli atleti dell’Asd Gruppo Fiondatori di Gualdo Sergio Sabbatini, Marco Brunetti, Mirko Marinelli, Leonardo Giacometti.

L’evento, il primo della storia di questo sport, che vedrà in gara circa 20 paesi, è organizzato dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali affiliata al Coni insieme alla Asd Gruppo Fiondatori di Gualdo Tadino con il patrocinio di Comune, Ente Giochi de le Porte e Regione dell’Umbria. “Voglio dare il benvenuto a tutti i vertici Figest presenti oggi a Gualdo Tadino – ha sottolineato Presciutti – e ringraziare l’Asd Gruppo Fiondatori che ha reso possibile tutto questo. Il Primo Mondiale di Tiro con la Fionda rappresenta un evento che resterà nella storia non solo di Gualdo Tadino ma di questa specialità, visto che è l’edizione zero e nella nostra città verrà sottoscritto il primo accordo Internazionale con le regole della manifestazione”.

“Giovedì partirà un evento straordinario – ha dichiarato il presidente Figest Casadidio – che ha avuto fin da subito il sostegno della nostra federazione, che racchiude al suo interno specialità che rispecchiano la tradizione. Il Tiro con la Fionda è una di queste ed ha avuto anche il sostegno, anche con un contributo, del Coni che ha creduto in questa disciplina. Il Primo Mondiale di Tiro con la Fionda a Gualdo Tadino per noi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio”.

“Ringrazio la Figest – ha concluso il presidente dell’Asd Gruppo Fiondatori di Gualdo Sabbatini – che ci ha supportato fin dal 2008 quando ci siamo iscritti per la prima volta nella federazione, l’Amministrazione Comunale sempre collaborativa e presente, i miei collaboratori dall’Asd Gruppo Fiondatori fondamentali per organizzare questo grande evento. Ci aspettano quattro giorni di grandi iniziative che termineranno domenica con un tentativo di effettuare un Guinness World Record”.

Nello specifico si tenterà di battere il Guinness World Record relativo al maggior numero di tiratori con la fionda in simultanea. Da sottolineare come la Prima Coppa del Mondo che sarà aggiudicata dai vincitori dell’evento è stata realizzata da artigiani gualdesi e sarà presentata ufficialmente giovedì mattina al Teatro Talia durante il Meeting Internazionale.

Programma

Giovedì 21 giugno

09.00 – Meeting internazionale Teatro Talia per creazione federazione internazionale di settore

13.00-15.00 – Termine ultimo iscrizione atleti

16.00-19.00 – Inizio prove di tiro

21.00 – Cerimonia di apertura in Piazza Martiri

Venerdì 22 giugno

09.00 – Inizio prima fase di tiro

Sabato 23 giugno

09.00 – Inizio seconda fase di tiro

21.00 – Cena di gala

Domenica 24 giugno

10.00 – Inizio Campionato Mondiale a Squadre

14.00 – Premiazione e Cerimonia di Chiusura, a seguire tentativo Guinness World Record

