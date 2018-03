Gli atleti del Triathlon Foligno ‘in fila’ per donare sangue

Lo avevano promesso e lo hanno fatto: lunedì scorso gli atleti della società sportiva Foligno Triathlon Winner, si sono presentati puntuali al Servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale San Giovanni Battista per donare il sangue in segno di solidarietà e di sportività. Un’iniziativa ideata in collaborazione con la sezione Avis di Foligno, nell’ottica di coinvolgere al meglio le realtà associative ed il mondo sportivo locale.

Un appello subito recepito dal presidente Tomas Ambrogioni, che ha capitanato il gruppo di volontari del sangue. Al loro primo prelievo: Elio Serva e Carlo Sabbatini, soddisfatti dell’esperienza e già pronti a ripeterla. La delegazione della Foligno Triathlon Winner era composta da: Tomas Ambrogioni, Andrea Chiocchi, Andrea Vitali, Carlo Sabbatini, Elio Serva ed Ilaria Pelafiocche.

Da ricordare che anche il mondo quintanaro aveva già dimostrato grande attenzione all’importanza della donazione di sangue, tanto che lo stesso presidente Domenico Metelli con il vicepresidente Guido Tofi ed altri magistrati e componenti della segreteria avevano donato agli inizi di febbraio, ed a marzo l’iniziativa è stata ripetuta con una nutrito gruppo del rione Badia con in testa il priore Raoul Baldaccini.

