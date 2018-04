Foligno, selezione per assumere 2 assistenti sociali

Il Comune di Foligno ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato e parziale di 2 unità di profilo professionale “assistente sociale”, categoria D1, da destinare all’area diritti di cittadinanza, esclusivamente per l’attuazione del progetto Sia (Sostegno inclusione attiva).

La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di Foligno entro il prossimo 2 maggio. Sul sito del Comune di Foligno sono indicati i dettagli dell’avviso. La prova unica di selezione consiste nella risoluzione di quiz, a risposta multipla, in un tempo predefinito dalla commissione esaminatrice.

I candidati dovranno sostenere una prova unica di selezione in data 8 maggio, alle 10, al centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito in via Mezzetti, a Foligno.

