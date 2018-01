Festa S.Antonio Abate ad Assisi, la Fanfara della Polizia apre la processione

Appuntamento domenica 21 gennaio per la tradizionale Festa del Piatto di S. Antonio

Domenica 21 gennaio p.v. si terrà ad assisi la tradizionale Festa del Piatto di S. Antonio Abate che, come ogni anno, terminata la funzione religiosa nella Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola, si concluderà con la solenne processione per le vie della città.

Quest’anno all’evento, cui parteciperanno circa 200 Priori oltre alle Autorità Civili, Religiose e Militari, prenderà parte la Fanfara della Polizia di Stato che sfilerà in posizione di apertura del corteo.

Stampa