Disabilità intellettiva, anche a Terni la Giornata nazionale promossa da Anffas

Il 28 marzo 2018 torna, per l’undicesimo anno consecutivo, la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la manifestazione nazionale promossa ed organizzata da Anffas Onlus che, con l’ormai consueta formula “Anffas Open Day”, apre ufficialmente anche le celebrazioni dei 60 anni di Anffas.

Grazie ad Anffas e al Comitato promotore Anffas Terni, costituito con l’obbietto di far nascere a Terni una Associazione territoriale che faccia riferimento ad Anffas, quest’anno anche l’Umbria per la prima tolta in 60 anni, partecipa all’Open Day Anfas.

Festeggeremo il 60esimo compleanno di Anffas a Terni, in Piazza della Repubblica dalle ore 10, – evidenziano i promotori dell’iniziativa – dove allestiremo uno stand informativo e dove, nel corso della giornata si potranno trovare Alessandra Paparozzi e Pier Carlo Angelozzi, in rappresentanza del Comitato Promotore Anffas Terni. Insieme cercheremo di far conoscere Anffas – la sua storia, i suoi progetti, la sua visione e la sua missione – alla nostra comunità, e saremo felici di ascoltare chiunque vorrà fermarsi al nostro stand e sarà interessato a conoscerci. Festeggiare un compleanno, inoltre significa fare festa, e così nel pomeriggio dalle ore 16, oltre alle informazioni, abbiamo pensato a dei momenti musicali e di animazione in attesa del brindisi di Auguri delle ore 17, che coinvolgerà virtualmente e nello stesso momento, circa mille strutture associate Anffas, in tutta Italia. Appuntamento quindi il 28 marzo a Terni, in Piazza della Repubblica dalle ore 10 alle 19. Un sentito ringraziamento viene rivolto agli studenti del Briccialdi, al Centro Danza Seil e all’associazione i Pagliacci, che saranno con noi in Piazza; al Ristorante La Piazzeta per il brindisi; Al Centro per l’autonomia Umbro che sin dall’inizio ha sostenuto e supportato il percorso che va visto la nascita del Comitato Promotore Anffas Terni.

Era il 28 marzo 1958 quando Maria Luisa Menegotto, mamma di un bambino con disabilità, fondava, a Roma, insieme ad altri 10 genitori e “… su un angolo di scrivania in un seminterrato”, Anffas, con l’obiettivo di cambiare la società, di ottenere diritti, pari opportunità e inclusione. Ed è proprio l’inclusione sociale il tema al centro della Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e di Anffas Open Day. Giornata volta principalmente a sensibilizzare ulteriormente la società civile tutta e ri-affermare i diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Tutte le strutture associative – circa 1000 in tutta Italia – in cui Anffas da 60 anni si prende cura e carico di oltre 30.000 persone con disabilità e dei loro familiari, il 28 marzo p.v. con la formula “Open Day” organizzeranno, con il protagonismo diretto delle persone con disabilità, convegni, spettacoli e tante altre iniziative volte a diffondere la cultura dell’inclusione sociale, delle pari opportunità, della non discriminazione.

Ad accogliere la cittadinanza ci saranno le persone con disabilità, i loro genitori e familiari, gli associati Anffas, gli operatori, i volontari e tutti coloro che, a vario titolo, operano in Anffas e collaborano con essa.

L’evento sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia associativa e con essa la storia del nostro paese, un paese che dal 1958 è sicuramente cambiato in meglio e tante sono le conquiste che anche grazie ad Anffas hanno contribuito a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. Purtroppo, però, allo stesso tempo, ancora tanti sono gli ostacoli da affrontare, le barriere da superare e i traguardi da raggiungere per la piena inclusione delle persone con disabilità e per il rispetto dei loro diritti in ogni ambito della loro vita.

Con rinnovato entusiasmo e determinazione, quindi, Anffas Tutta si prepara al 28 marzo 2018 per “aprire le porte all’inclusione sociale” e rendere evidente che quando se ne offrono le opportunità e con i giusti sostegni le persone con disabilità possono raggiungere grandi traguardi, spesso ritenuti impossibili. Traguardi raggiunti anche grazie ad un costante e prezioso lavoro quotidiano realizzato nelle strutture associative Anffas, che mettendo al centro le persone con disabilità, le vedono sempre più impegnate in prima persona, su temi quali la cittadinanza attiva, il linguaggio facile da leggere, l’autonomia, l’autodeterminazione e l’autorappresentanza. Tanti quindi gli obiettivi raggiunti ma tante le cose ancora da fare! Anffas invita quindi tutti i cittadini a partecipare a questa grande festa, a conoscere l’Associazione, le famiglie e gli amici che la compongono e le tante attività e iniziative che ogni giorno vengono realizzate per promuovere un futuro in cui nessuno sia più discriminato a causa della disabilità e in cui vengano garantiti a tutti pari opportunità e piena inclusione sociale!

