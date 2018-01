Coop Centro Italia e Unicoop Firenze, accordo strategico per crescere insieme

Tra Coop Centro Italia e Unicoop Firenze è stato raggiunto un accordo strategico teso a sviluppare sinergie industriali ed economiche al fine di assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle relative imprese.

Le sinergie imprenditoriali, i cui contenuti saranno esplicitati in appositi protocolli, tenderanno ad elevare il livello di competitività delle Cooperative.

In tale contesto è stato siglato il 29/12/2017 un accordo – soggetto a preventivo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di legge – per il passaggio dei punti vendita dell’area toscana a Unicoop Firenze nell’arco di 3/4 anni. In questo periodo i negozi continueranno ad essere gestiti da Coop Centro Italia.

L’operazione registra come valore 85 milioni di Euro (per la nuda proprietà).

Coop Centro Italia ha chiuso l’esercizio 2017 con 594 milioni di vendite, in crescita rispetto al 2016 e al budget (rispettivamente +2,5 milioni a rete omogenea e +9,5 milioni a rete totale), con un utile di gestione caratteristica stimato in 10,5 milioni, pari al 2% del fatturato netto.

470.000 i soci con un incremento di 12.000.

La struttura patrimoniale risulta rafforzata e adeguata agli indici di Legge.

