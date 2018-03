Camera di Commercio dell’Umbria, via libera all’unione di Perugia e Terni

Messo un punto fermo sulla riforma delle Camere di Commercio. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 – che ha ricevuto il via libera da parte della Corte dei Conti ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – consente di portare a compimento la riorganizzazione del Sistema Camerale per accompagnare il processo di modernizzazione del Paese.

Il provvedimento conferma il nuovo assetto territoriale camerale che permetterà alle Camere di Commercio italiane di rispondere con più efficacia ed efficienza alle nuove funzioni innovative di cui sono state investite per sostenere la crescita di imprese e territori lungo le nuove frontiere dello sviluppo.

Questo passaggio segna la fine dell’iter legislativo iniziato tre anni fa con la riforma della PA e delinea chiaramente la nuova identità e i nuovi compiti del sistema camerale nel Paese.

La tabella di marcia si farà adesso più serrata per arrivare pronti al traguardo delle 60 Camere di commercio, rispetto alle originarie 105, come previsto dal decreto. Ad oggi sono 27 le Camere di Commercio che hanno già portato a conclusione il processo di accorpamento con l’istituzione di 12 nuovi enti accorpati, portando a 90 il numero complessivo delle Camere attualmente presenti in Italia.

Le nuove Camere di Commercio si occuperanno di funzioni innovative coerenti con i piani di sviluppo del Paese in tema di digitalizzazione, orientamento al lavoro e alle professioni, turismo e cultura.

Dalla fusione delle Camere di Commercio di Perugia e Terni, nascerà la Camera di Commercio dell’Umbria.

Dopo l’assenso definitivo della Corte dei Conti al Decreto ministeriale, il Commissario Ad Acta Dr. Mario Pera, con avviso del 1° marzo 2018, ha avviato la procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. n. 156/2011.

Primo passo dell’iter costitutivo è la presentazione della documentazione per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria che deve avvenire, a pena di esclusione dal procedimento, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, e quindi entro le ore 12.30 di martedì 10 aprile 2018 con le modalità prescritte dal D.M. n. 156/2011.

Gli elenchi vanno forniti da parte delle Associazione Imprenditoriali e di Categoria, in duplice copia su foglio elettronico (formato CSV, ODS, XLS) e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica.

La mappa geografica delle nuove Camere di Commercio

Regione Nuova Camera di commercio Valle d’Aosta Camera Valdostana Piemonte Torino Cuneo Biella e Vercelli-Novara-Verbano Cusio Ossola Alessandria-Asti Liguria Genova Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona) Lombardia Brescia Bergamo Varese Camera Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi Cremona-Mantova-Pavia Como-Lecco Sondrio Trentino Alto Adige Bolzano Trento Veneto Padova Verona Vicenza Venezia Rovigo-Delta Lagunare Treviso-Belluno Friuli Venezia Giulia Venezia Giulia (Trieste-Gorizia) Pordenone-Udine Emilia Romagna Bologna Modena Camera della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini Camera dell’Emilia (Parma, Piacenza, Reggio Emilia) Ferrara-Ravenna Toscana Firenze Camera della Maremma e del Tirreno (Livorno-Grosseto) Lucca-Massa Carrara-Pisa Arezzo-Siena Pistoia-Prato Umbria Camera dell’Umbria (Perugia-Terni) Marche Ancona-Ascoli Piceno-Fermo-Macerata-Pesaro e Urbino Lazio Roma Frosinone-Latina Rieti-Viterbo Abruzzo Chieti e Pescara Camera del Gran Sasso d’Italia (L’Aquila e Teramo) Molise Camera del Molise (Campobasso- Isernia) Campania Napoli Salerno Caserta Camera dell’Irpinia-Sannio (Avellino e Benevento) Puglia Bari Lecce Foggia Brindisi-Taranto Basilicata Camera della Basilicata (Potenza-Matera) Calabria Cosenza Reggio Calabria Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Sardegna Nuoro Sassari Cagliari-Oristano Sicilia Palermo e Enna Agrigento-Caltanissetta-Trapani Messina Catania-Ragusa-Siracusa

