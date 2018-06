Calcio e solidarietà al “Luzi”, presentato 2° Torneo dell’Amicizia “Città di Gualdo Tadino”

Un quadrangolare di calcio per raccogliere fondi da destinare all’Associazione “Gli Amici del Germoglio” che coniughi i valori di integrazione, amicizia e solidarietà. E’ questo lo scopo del 2° Torneo dell’Amicizia “Città di Gualdo Tadino”, in programma venerdì 22 giugno, alle ore 20, allo Stadio Comunale “Luzi”.

La pregevole iniziativa, ad ingresso libero con offerta, è stata presentata con una conferenza stampa svoltasi oggi (mercoledì 20 giugno), nella Sala Consiliare del Comune, alla quale hanno partecipato il sindaco Massimiliano Presciutti, il vicepresidente F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Umbria Carlo Emili, il presidente dell’Associazione “Gli Amici del Germoglio” Marcello Guidubaldi e i rappresentanti delle quattro squadre partecipanti al torneo, ossia: il dg Roberto Balducci per il GualdoCasacastalda, il presidente Cav. Gianluca Insinga per i Cavalieri al merito della Repubblica Italiana Sezione di Foligno, Gianluca Graciolini, coordinatore Arcisolidarietà e rappresentante della squadra dei rifugiati Africa United e Maurizio Iodice per la compagine dei Gualdesi x Sempre.

“Il 2° Torneo “Città di Gualdo Tadino – Insieme per gli Amici del Germoglio” è un’iniziativa – ha dichiarato Presciutti – che come Amministrazione Comunale abbiamo voluto fortemente riproporre. Un torneo nato con il fine della solidarietà che quest’anno trasmetterà i valori di amicizia, integrazione, rispetto ed educazione. Valori a cui teniamo molto e che sta trasmettendo anche il GualdoCasacastalda (che parteciperà all’iniziativa) con il suo progetto rivolto ai giovani, che riguarda la gestione sportiva ed educativa a 360°. Mi auguro che la città di Gualdo risponda bene all’appuntamento, visto che lo scopo principale della serata è ovviamente quello di raccogliere dei fondi per l’Associazione Gli Amici del Germoglio”.

Il presidente dell’Associazione “Gli Amici del Germoglio” Guidubaldi, dopo aver effettuato il sorteggio delle partite, ha dichiarato: “Questo genere di iniziative sono sempre lodevoli visto che sono organizzate in favore di persone meno fortunate. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e tutte le squadre partecipanti al torneo che si sono rese disponibili per passare una serata di sport in onore degli Amici del Germoglio”.

Venerdì 22 giugno, dalle ore 20, allo stadio “Luzi”, le squadre in gioco si sfideranno in partite da 20’ ciascuna. Gli sponsor Rocchetta e Mathre3x Center saranno autori del terzo tempo a fine gara per gli atleti che scenderanno in campo. Queste le due semifinali:

– Ore 20: Gualdesi X sempre – Cavaliere al merito della Repubblica Sezione di Foligno

– A seguire: GualdoCasacastalda – Africa United

Chiuderanno:

– Finalina 3°-4° Posto

– Finale 1°-2° Posto

Stampa