Autocisterna si incastra nel sottopassaggio, chiusa E45 a Perugia

Aggiornamento delle 23:30 – Sono ancora al lavoro i Vigili del fuoco per travasare il Gpl contenuto nella cisterna che oggi pomeriggio si è incastrato in un sottopassaggio della E45, nell’area di San Martino in campo.

Per poter effettuare il travaso vengono utilizzate delle fiamme che fanno parte dell’attrezzatura – fanno sapere i pompieri – e non sono riconducibili all’incidente, ma solo alla lavorazione.

La E45 è chiusa nel territorio comunale di Perugia per una autocisterna che è rimasta incastrata al di sotto di un sottopassaggio nella zona di San Martino in Campo. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con tre mezzi, in attesa dell’arrivo del nucleo travasi da Roma, oltre al personale Anas ed ai vigili del fuoco.

Il mezzo pesante è bloccato sotto al sottopasso al km 64,050 in località Montebello. La chiusura della statale 3bis Tiberina (E45) è stata disposta in via precauzionale anche perché l’autocisterna ha perso gas liquido.

Le deviazioni sono state predisposte, per chi transita in direzione nord, con uscita obbligatoria km 63,000 (svincolo Torgiano- S. Martino in C.) e rientro al km 65,000 (svincolo Montebello). Percorso inverso per chi transita in direzione sud.

Stampa