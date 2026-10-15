Caravaggio a New York, Mulè "Celebriamo il genio italiano e valori Repubblica" - Tuttoggi.info

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Caravaggio a New York, Mulè “Celebriamo il genio italiano e valori Repubblica”

ItalPress

Caravaggio a New York, Mulè “Celebriamo il genio italiano e valori Repubblica”

Gio, 15/10/2026 - 11:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Assemblea Costituente costituisce il germe da cui poi nascerà la Costituzione italiana, ed è un momento fondamentale in cui parti che, fino al giorno prima, litigavano in maniera anche furiosa, riescono a trovare una sintesi e a produrre la Costituzione italiana”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, in occasione dell’inaugurazione, all’Istituto Italiano di Cultura di New York. di due mostre dedicate a momenti fondamentali dell’identità italiana: Maria Maddalena in estasi e 1946: The Birth of the Republic.
“‘La Maddalena in estasi’ – dice Mulè – rappresenta un quadro che solo di recente, nel 2014, è stato attribuito a Caravaggio, un’opera straordinaria: per la prima volta arriva negli Stati Uniti d’America ed è la gemma che impreziosisce gli 80 anni dell’Assemblea Costituente. In questo, l’Istituto di Cultura dimostra ancora una volta di saper coniugare tradizione, cultura, istituzioni, e lo fa con un dipinto straordinario che prima di adesso l’America non aveva mai visto”.

xo9/mgg/gtr
(Riprese e intervista di Stefano Vaccara)

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