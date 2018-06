Arrivate le Fiaccole olimpiche a Foligno

Le fiaccole olimpiche olimpiche – di Roma 1960 e delle due edizioni invernali di Cortina d’Ampezzo, nel 1956, e di Torino del 2006 – sono presenti, da ieri 22 giugno, nella sala gonfaloni del Comune di Foligno, nei pressi della sala consiliare.

L’iniziativa fa parte delle iniziative organizzate nell’ambito degli appuntamenti per Foligno città europea dello sport 2018 e in vista della festa dello sport, in programma sabato 30 giugno, con la partecipazione delle tante associazioni che promuovono le varie discipline sportive a Foligno.

All’appuntamento con le fiaccole olimpiche sono intervenuti il sindaco Nando Mismetti, il consigliere incaricato per lo sport, Enrico Tortolini, il presidente del Coni regionale, Domenico Ignozza. Quest’ultimo ha ricordato che, accanto alle fiaccole olimpiche custode in una teca nella sala dei Gonfaloni, ci sono pure le medaglie olimpiche consegnate agli atleti in quelle edizioni olimpiche.

“E’ la prima volta che le medaglie vengono esposte”, ha detto Ignozza. Mismetti ha parlato dell’incidenza della pratica sportiva nel territorio comunale annunciando che “ci sarà bisogno di una nuova pista d’atletica e probabilmente di un nuovo palazzetto dello sport per fare fronte alle esigenze della popolazione sportiva, sempre più numerosa”.

Si potranno ammirare le fiaccole olimpiche nella sala dei Gonfaloni durante la prossima settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30 – il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30). In seguito è stata inaugurata all’ex teatro Piermarini una mostra che descrive il rapporto tra le donne e le Olimpiadi.

