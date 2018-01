Angelo Peruzzi incontra gli studenti del “Mazzatinti”

Venerdì 2 febbraio l’ex portiere e attuale club manager della Lazio terrà una Lectio Magistralis su “I valori dello sport da trasmettere alle nuove generazioni per incoraggiare i sogni e non le illusioni”

Prestigioso appuntamento al Polo Liceale “G. Mazzatinti” venerdì 2 febbraio, alle ore 10.30, nell’Aula Magna della sede di via dell’Arboreto a Gubbio. Sarà ospite Angelo Peruzzi, club manager della Società Sportiva Lazio, ex portiere storico della Juventus e campione del mondo nel 2006 con una straordinaria carriera alle spalle.

Peruzzi incontrerà gli studenti e quanti vorranno intervenire, tenendo una Lectio Magistralis su “I valori dello sport da trasmettere alle nuove generazioni per incoraggiare i sogni e non le illusioni”, per poi rispondere alle domande dei giovani.

Introdurranno l’incontro la dirigente del Liceo Maria Marinangeli e il sindaco di Gubbio. Moderatore il giornalista Massimo Boccucci, collaboratore dell’istituto per il progetto di comunicazione sportiva all’indirizzo Scientifico-Sportivo.

L’indirizzo Scientifico-Sportivo del “Mazzatinti” sta conoscendo una sempre più radicata fase di sviluppo nell’offerta formativa del polo liceale, rivelandosi un riferimento a livello territoriale per il comprensorio, l’Alta Umbria e anche le realtà marchigiane. La mission è rivolta sia allo sviluppo delle attività fisiche quanto a settori legati alla sfera sportiva che riguardano economia, norme, aspetti manageriali e comunicazioni. In quest’ottica si colloca l’organizzazione di questo incontro con Angelo Peruzzi, come in passato con il giornalista sportivo Riccardo Cucchi, l’arbitro internazionale Marco Guida, l’allenatore Emiliano Mondonico, il centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli e il centauro Marco Melandri, che ha tenuto a battesimo l’indirizzo avviato dall’anno scolastico 2014/2015

