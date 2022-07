Ztl, varchi elettronici installati da mesi ma tutto tace "Ci dicano almeno data attivazione" - Tuttoggi

Un “tentativo” di Ztl a Città di Castello era stato fatto anche nel recente passato, perfino con l’introduzione del “pilomat”, ad esempio in via Marconi, che oltre a complicare le procedure di accesso era poi naufragato comportando anche notevoli esborsi per le casse pubbliche.

Sull’argomento è intervenuto anche il capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani, che ha addirittura annunciato una interrogazione sul tema, sottolineando in primis che “l’accesso al centro storico deve compenetrare differenti esigenze, tenendo però presente la più importante e strategica che è quella di rilanciare vita associata, residenza e commercio all’interno della cinta muraria”.

La nuova regolamentazione, infatti, per il consigliere di opposizione deve essere anche “l’occasione per rivedere alcuni sensi di circolazione, alcuni dei quali sono palesemente insensati e complessi, primo fra tutti (non a caso) proprio quello in Via Marconi”. Altro punto importante è la “necessità prioritaria di avviare un percorso di partecipazione, coinvolgendo di fatto i principali interessati, residenti, soggetti economici e sociali e le competenti Commissioni consiliari“. Lignani, infine, chiede a sindaco e giunta un elemento fondamentale: “una data in cui sia approssimativamente fissato l’avvio dell’accesso al centro storico tramite varchi elettronici”.