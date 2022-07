Centro storico pronto a vivere...una Notte Fucsia | Il programma - Tuttoggi

Nel giorno di Santa Veronica Giuliani

Insieme al presidente del Consorzio Cristian Braganti e al vicepresidente Flavio Benni, l’assessore ha sottolineato come “la serata aprirà idealmente a tutti il nostro centro storico, con la bellezza dei suoi scorci e la ricchezza dell’offerta del suo tessuto commerciale, con oltre 20 appuntamenti nelle piazze e vie principali: cinema, spettacoli itineranti e attrazioni, con gli artisti riuniti per una serata unica in un giorno particolare per la città: il 9 luglio si celebra, infatti, la solennità di Santa Veronica Giuliani, così cara ai tifernati, un giorno dedicato alle donne che lottano da secoli per la propria dignità e per i propri diritti. Di fronte ad episodi che anche nella nostra realtà preoccupano per frequenza e gravità, anche nella Notte Fucsia saremo in prima linea come amministrazione comunale contro la violenza di genere, attraverso punti di ascolto e informazione con le forze dell’ordine e personale del Centro Antiviolenza”.

Tutto fucsia, le aree del centro interessate

Nel sottolineare con soddisfazione la sinergia con l’amministrazione comunale e l’entusiasmo che ha unito i commercianti nell’organizzazione dell’evento, Braganti e Benni hanno evidenziato come “la Notte Fucsia sia stata ideata pensando alle donne e ad offrire un sabato sera d’estate diverso nel nostro centro storico, colorato e coinvolgente, pieno di vita e divertimento, tra musica, spettacoli e occasioni per stare insieme”. Nel cuore della città, con il fucsia su vetrine e t-shirt dei commercianti, nei locali, sui palazzi e un dress-code in tinta raccomandato a tutti i partecipanti, curiosità e sorprese a tema spunteranno ovunque lungo un itinerario che toccherà piazza Matteotti, piazza Andrea Costa, piazza Fanti, piazza Gabriotti, piazza Raffaello Sanzio, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Mario Angeloni, via Mazzini.

Si parte dalle 18…

Dalle ore 18 inizierà il programma musicale, con una violinista che suonerà per il centro storico a bordo di una carrozza trainata da cavalli, mentre bar e ristoranti serviranno ai clienti aperitivi e cene rigorosamente colorati di fucsia.

…e alle 21 via alla musica

Dalle ore 21 prenderanno il via gli spettacoli e le attrazioni della serata, che saranno proposti dal Consorzio Pro Centro in collaborazione con Aurora Eventi. La musica dei dj farà ballare in tutte le piazze mentre la “Banda degli Onesti” proporrà un repertorio basato su musica balcanica, tzigana, ska & rock steady e remake di successi internazionali, che si muoverà per tutto il centro storico accompagnata da danzatrici del ventre. I brani divertenti e dissacranti dei Paguro Bernardo saranno protagonisti in piazza Gabriotti e in corso Cavour andrà in scena Movie Dream, con le più celebri colonne sonore dei film e la proiezione di scene cult del Cinema. In piazza Andrea Costa bar e karaoke con “Silvia Milli & Friends”, mentre in via Mario Angeloni sarà di scena lo strumentista Giovanni Prosperi.

Balli, giochi e aree per bambini

In piazza Matteotti daranno spettacolo le acrobazie delle ragazze della palestra Clinique, che si esibiranno anche nelle vie vicine, e i balli della Birimbo Dance. La Compagnia Balestrieri di Città di Castello farà rivivere danze e duelli medievali in piazza Gabriotti e il Piccolo Nuovo Teatro di Bastia porterà per le vie l’allegria della “White Parade”.

Per gli appassionati di giochi di ruolo l’appuntamento sarà in piazza Gabriotti, mentre in via Mario Angeloni l’associazione Peter Pan allestirà tavoli da gioco per tutte le età. Ai bambini saranno riservate due aree in piazza Matteotti e piazza Gabriotti con gonfiabili, truccabimbi, mascotte, baby dance e saranno dedicati gli irresistibili numeri del ventriloquo tifernate Andrea Radicchi. Spazio anche per la cultura, con l’apertura serale della “Galleria delle Arti” in via Albizzini, che offrirà una piacevole parentesi in compagnia del fascino della pittura e della scultura.