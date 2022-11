Zona industriale, da giovedì i lavori notturni: i divieti

I provvedimenti per via Benucci a Ponte San Giovanni fino alla fine dell'anno

Cominceranno il 3 novembre, con termine previsto per il 31 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì, i lavori notturni, dalle ore 20.30 alle ore 7, in via Benucci nella zona industriale di Ponte San Giovanni.

I lavori che consistono nella fresatura e nella ricostruzione del corpo stradale per le tratte previste nel progetto approvato prevedono l’intervento su via Benucci, dall’intersezione con via dei Trasporti al confine con il Comune di Torgiano – Loc. Ferriera, via dei Loggi, nel tratto che va dall’intersezione con via Lambruschini all’intersezione con via dell’Avena.