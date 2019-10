Zingaretti a Spoleto per la chiusura della campagna elettorale

Il Segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti sarà a spoleto il 25 ottobre in piazza della Libertà alle ore 18:30 per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni regionali.

Il 27 ottobre si voterà per eleggere il nuovo presidente della regione Umbria, ma soprattutto si voterà per un programma articolato, che vuole fare della nostra regione il luogo più bello dove vivere.

Le piazze che risuonano di parole di odio non sono la risposta. Le facili promesse sono uno specchietto per le allodole di chi il giorno dopo non si ricorderà più della nostra regione, della sua complessità, delle sue specificità e delle sue risorse. Costruire la pace è un processo lento e laborioso. Un proceso impegnativo, fatto a volte anche di inciampi, ma che ha una visione di futuro, da portare avanti con coraggio e determinazione.

Venerdì Vincenzo Bianconi e Nicola Zingaretti saranno a Spoleto per raccontare questo programma e per supportare la candidatura di Carla Erbaioli, perché l’Umbria è di chi la vive ogni giorno, di chi ogni momento costruisce percorsi di crescita e di pace.

Non abbiamo bisogno di false promesse, ma di azioni concrete che solo chi conosce a fondo il territorio può dare.

