Volontari ripuliscono Tevere, tra quintali di rifiuti anche una vasca, una cyclette e un frigorifero FOTO - Tuttoggi.info

Domenica "ecologica" nel tratto no-kill del fiume tra Città di Castello e San Giustino, 80 i partecipanti | Bottino tristemente ricco

Sono stati in tanti a partecipare alla domenica ecologica con l’operazione “Biondo Tevere”, iniziativa spontanea giunta alla 7^ edizione, organizzata da Fishing Club Altotevere Umbro, Arci Pesca Fisa e Pro-Loco di Piosina e Monterchi con la straordinaria collaborazione dei soci Aipd (Associazione Italiana Persone Down).

Tra i quintali di rifiuti – almeno 400 kg – sono stati trovati pneumatici di auto e moto, marmitte, tubi di scappamento, un’intera collezione di scarpe vecchie e rifiuti “tradizionali” come plastica, ferro, lamiera e oggetti abbandonati da chi sicuramente non rispetta l’ambiente, il proprio patrimonio verde e idrico e la stessa comunità. Non potevano mancare anche una vasca da bagno arrugginita, un frigorifero, una cyclette ed altri arredi bagno e rubinetti.

La mattinata, faticosa ma concreta e ricca di soddisfazione per gli organizzatori, si è conclusa con un “bottino” tristemente ricco rifiuti, che ora verranno indirizzati nel giusto percorso di smaltimento. “Come negli anni passati – precisano soddisfatti gli organizzatori – sono intervenute tante persone, circa 80, anche famiglie con bambini. Abbiamo raccolto svariati rifiuti ma nonostante le continue campagne per un mondo più pulito c’è chi continua a non avere rispetto per il nostro amato mondo, ma noi nel nostro piccolo continueremo a sorvegliare, sperando che prima o poi le cose cambino. A fine giornata ci siamo ritrovati per un pranzo conviviale presso la sede della Pro Loco Piosina, pensando già a nuove iniziative”.

I volontari sono stati invitati a partecipare alla pulizia forniti di guanti, sacchi per la raccolta dei rifiuti e altri strumenti utili per la nobile causa lungo le sponde del Tevere e sul percorso verde adiacente. Sono poi stati distribuite mappe dell’area per la raccolta differenziata dei rifiuti ed organizzati laboratori e attività educative per i partecipanti. “Il progetto di pulizia ecologica nel tratto no-kill del fiume Tevere tra Città di Castello e San Giustino– concludono – dimostra l’importanza dell’unione della comunità locale per preservare l’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile, promuovendo l’attenzione sul territorio e sulla sua tutela”.

“Ancora una volta cittadini, sportivi e amanti delle bellezze naturali protagonisti di una bella domenica all’insegna dell’amore e tutela dell’ambiente, che rimediano a danni e inciviltà di persone che senza scrupoli dimostrano di non voler bene al proprio territorio. Le istituzioni sono grate ed orgogliose di tutto questo e proseguiranno sempre con maggiore attenzione a mettere in atto progetti di sensibilizzazione e rispetto all’ambiente”, hanno dichiarato gli assessori allo Sport e all’Ambiente Riccardo Carletti e Mauro Mariangeli.