Volley femminile, la Bartoccini Fortinfissi riparte con in testa la serie A1 - Tuttoggi.info

La Bartoccini Fortinfissi vuole riconquistare la serie A1 di volley femminile. Dopo l’amara retrocessione di qualche settimana fa, la società perugina punta al prossimo campionato di A2 per ritrovare la massima categoria della pallavolo nazionale. Per farlo ha allestito un roster di alto livello, coniugando al meglio qualità ed esperienza e ha deciso di affidarlo al giovane tecnico Andrea Giovi.

Il neo coach e il suo staff giovedì 17 agosto hanno dato il via alla preparazione con test fisici nella palestra di San Marco a Perugia e lavoro in spiaggia a San Feliciano (Zocco Beach). Mercoledì 16 agosto, invece, società, squadra, staff tecnico e collaboratori si sono ritrovati per la tradizionale ‘welcome dinner’ a San Sisto.

“Ripartiamo dopo la delusione della scorsa stagione – dichiara il Presidente Antonio Bartoccini – con la giusta serenità e con la consapevolezza di aver allestito un buon roster. Sarà un campionato di serie A2 molto difficile, negli ultimi anni è salito di livello con tante squadre attrezzate, ma abbiamo i mezzi per centrare la promozione e riacquistare la serie A1. La scelta di Giovi? Non abbiamo avuto paura nel puntare su un allenatore giovane. Andrea fa parte del nostro progetto dall’anno della pandemia, quando siamo rimasti in tre dopo l’abbandono di tutto lo staff. Merita una chance del genere perché ha maturato in questi anni la giusta esperienza, senza dimenticare quello che ha fatto da giocatore prima. Lui e Guido Marangi hanno la qualità e le competenze per condurre questa squadra nel migliore dei modi”.

Ottimista in vista della nuova stagione anche il Vice Presidente Gianluca Gargaglia: “L’ambiente è molto motivato, c’è grande entusiasmo e volontà da parte di tutti nel ritornare il prima possibile in serie A1. Crediamo di aver costruito una squadra che ha le caratteristiche giuste per centrare subito la promozione. Io, Antonio Bartoccini, Stefano Gatti e Ciro Iacone, rappresentiamo i riferimenti in termini societari di una realtà sportiva che ha progetti importanti. Siamo molto uniti e desiderosi di tornare a vincere”.

Non nasconde l’emozione ma anche grande voglia di fare il tecnico Andrea Giovi. “Per me è una grande occasione – ammette il neo coach –. Lavorerò per riuscire a trasmettere alla squadra la giusta mentalità e l’importanza di indossare una maglia come questa. Abbiamo allestito un gruppo molto competitivo sul piano tecnico. Ci sono giustamente grandi aspettative e noi faremo di tutto per non deluderle”.

Tra le atlete di maggiore esperienza figura Immacolata Sirressi. Il libero classe 1990 vanta una lunga militanza in serie A1 e torna alla Bartoccini Fortinfissi dopo la stagione 2021-2022 con un bel carico di entusiasmo. “Provo grande emozione, come se fosse la prima volta. Non conosco bene la serie A2, perché non ci ho mai giocato, ma ho voglia di fare bene e di dare il mio contributo per ottenere sin da subito la promozione”.

La Bartoccini Fortinfissi farà il suo esordio nel campionato di serie A2 girone A domenica 8 ottobre 2023 (ore 17 PalaBarton) contro Valsabbia Millenium Brescia, un’altra formazione che punta alla massima serie. Poi la squadra di coach Giovi sarà chiamata a due trasferte consecutive, a Bologna il 15 ottobre contro la Fcredil e la settimana successiva a Lignano Sabbiadoro in casa Cda Volley Talmassons.

QUESTO IL ROSTER PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Ivonne Montano – Opposta

Glenda Messaggi – Opposta

Maria Irene Ricci – Palleggiatrice

Federica Braida – Palleggiatrice

Dayana Kosareva – Schiacciatrice

Gaia Traballi – Schiacciatrice

Giulia Viscioni – Schiacciatrice

Sara Turini – Schiacciatrice

Asia Cogliandro – Centrale

Benedetta Bartolini – Centrale

Princess Atamah Omonigho- Centrale

Immacolata Sirressi – Libero

Alessia Lillacci – Libero

STAFF TECNICO

Andrea Giovi – 1° Allenatore

Guido Marangi – 2°Allenatore

Edoardo Vagnetti – Scoutman

Luca De Matteo – Fisioterapista

Gianluca Carboni – Preparatore Atletico

Carmen Pimentel – Team Manager

Marco Ballerino – Nutrizionista

Simone Palazzoni – Resp. Area Tecnico Sportiva

Remo Ambroglini – Direttore Sportivo

[foto: Oreste Testa]