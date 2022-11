Vita di Gesù, un mistero da scoprire: l'incontro-dibattito nella chiesa di San Cristoforo - Tuttoggi

Chi era davvero Gesù di Nazaret? Andrea Tornielli accoglie la sfida di raccontare la sua storia, la sua vita terrena, dalla nascita a Betlemme, con una mangiatoia come prima culla, fino alla morte sulla croce e alla resurrezione.



Un racconto della vita di Gesù di Nazaret basato su studi storici e capace di mantenere l’immediatezza e la semplicità della testimonianza offerta dai discepoli. Andrea Tornielli unirà in un’unica narrazione i testi dei quattro Vangeli, le testimonianze degli amici di Gesù, degli apostoli, dei testimoni oculari che lo hanno seguito per tre anni lungo le strade della Galilea e della Giudea, e li alternerà a un personale tentativo di ricostruire con l’immaginazione, e con l’aiuto dei più autorevoli studi storici, tutto ciò che gli evangelisti non hanno scritto.