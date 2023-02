Viola gli obblighi di assistenza familiare, 60enne in carcere dopo 14 anni

Il 60enne di Rieti portato in carcere dopo la condanna emessa dal Tribunale di Terni e l'ordine di carcerazione della Procura

In carcere dopo 14 anni dai fatti a lui contestati, vale a dire quelli di aver violato gli obblighi di assistenza familiare. Un 60enne di Rieti è stato arrestato nei giorni scorsi dai militari della locale stazione dopo una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Terni.

L’uomo è stato condannato per reati commessi in provincia di Terni dal settembre 2008 al settembre 2009. Concluso l’iter giudiziario, dopo circa 14 anni dai fatti contestati il 60enne è stato portato in carcere a Rieti in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Terni. Già noto alle forze dell’ordine, il reatino dovrà espiare la pena di 2 mesi di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 200 euro.