Villa con piscina da mezzo milione di euro, nuovo sequestro a Bastia Umbra - Tuttoggi

Una villa con piscina del valore di circa 500mila euro è stata sequestrata e confiscata ad un pregiudicato a Bastia Umbra: si tratta del terzo sequestro del genere. L’uomo aveva la disponibilità della villa dal 2001. L’immobile, finito nel mirino della finanza nel 2017, era stato acquistato da un perugino già noto alle forze dell’ordine che l’aveva intestata al figlio, non avendo redditi leciti che giustificassero la possibilità di spendere tanto denaro. La sua principale fonte di reddito – hanno ricostruito i finanzieri e la Polizia di Stato – era infatti il traffico internazionale di auto di lusso. (Continua dopo la foto)

Nel mese di agosto del 2017, il Tribunale di Perugia, su richiesta del Pubblico Ministero, emetteva apposito decreto applicativo della misura del sequestro con contestuale confisca del compendio immobiliare, ai sensi degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (“Codice antimafia”). Tuttavia, a distanza di un anno, il cespite veniva dissequestrato a seguito di annullamento del provvedimento ablativo determinato da un vizio formale. Nello scorso mese di giugno, la villa in questione era stata nuovamente sequestrata e confiscata, avendo confermato la competente Autorità giudiziaria la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura di prevenzione. In sede di esecuzione di tale ultimo atto giudiziario, emergeva che la villa, pur continuando ad essere nella disponibilità del soggetto proposto per l’applicazione della citata misura, era stata fittiziamente ceduta ad altri membri del suo nucleo familiare. Tale condotta, in assenza di prove dell’esborso monetario dichiarato in sede di rogito nonché di adeguate fonti reddituali da parte degli acquirenti e di valide ragioni economiche sottostanti alla vendita posta in essere tra conviventi, è stata ritenuta idonea a configurare l’ipotesi delittuosa di trasferimento fraudolento di valori prevista e punita dall’articolo 512-bis c.p.

Seguendo la ricostruzione effettuata dai finanzieri e condividendo le ipotesi accusatorie formulate dal pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che la fittizia intestazione è successiva all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell’indagato, il quale era a conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico e, pertanto, consapevole che poteva essere applicato anche un provvedimento di carattere patrimoniale. “Tale consapevolezza – sottolinea il Gip – avevano gli altri concorrenti nel reato contestato, precisamente moglie e figli (…) che hanno agito al fine esclusivo di venire incontro alle necessità del marito/padre per non farlo risultare formalmente intestatario del complesso immobiliare, come di fatto non è, così aiutandolo ad eludere l’applicazione di eventuali (se non certe) misure patrimoniali”. Sulla base di tali considerazioni, è stato disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca, dell’immobile.

L’operazione, epilogo di un’articolata vicenda giudiziaria, costituisce il risultato delle mirate indagini condotte dai militari del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del capoluogo umbro, finalizzate all’aggressione di ricchezze illecitamente accumulate ed al contrasto delle infiltrazioni criminali nel tessuto dell’economia legale.