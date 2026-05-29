Vigili del fuoco e sanitari insieme sotto le macerie per tre giorni di allenamento (foto) - Tuttoggi.info

Dal 26 al 28 maggio si sono svolte, al campo macerie del distaccamento VV.F. di Città di Castello, tre giornate di re-training del team interregionale USAR Medium (Urban Search and Rescue medium) delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria.

Tali addestramenti, promossi dalla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l’Umbria, sono stati realizzati in stretta collaborazione con il personale del 118 Umbria, appartenente alla USL Umbria 1 e alla USL Umbria 2.

I team che si sono succeduti, per un totale di circa 150 operatori coinvolti, hanno lavorato per 12 ore no stop ogni giorno, simulando prove di ricerca e soccorso di vittime su scenari di crolli complessi, mettendo in campo tecniche di ricerca con unità cinofile, ed attrezzature specialistiche in dotazione al team, quali telecamere e geofoni e strumenti avanzati per il sollevamento e il taglio di elementi strutturali pesanti.

Il team ha poi simulato il montaggio e lo smontaggio della logistica del campo base dedicato.

Le attività si sono svolte con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sezione di Perugia.

Le giornate di re-training rientrano nei programmi annuali di addestramento del personale necessari a rafforzare sempre di più l’interoperabilità tra due componenti fondamentali del soccorso in scenari emergenziali, quella tecnica e quella sanitaria.

Da ormai tre anni infatti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha avviato un programma di formazione e addestramento degli operatori sanitari al fine di accrescere le competenze su scenari di crolli generalizzati di edifici.

Alle giornate di re-training hanno partecipato il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, Arch. Valter Cirillo, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia, Ing. Rocco Mastroianni ed il Dirigente referente della Direzione Regionale, Ing. Andrea Marino.

Quest’ultimo riveste l’importante ruolo di Team Leader del modulo Usar Medium ITA01, recentemente classificato da parte dell’INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) per operare in ambito internazionale.