Caldo estremo e sicurezza sul lavoro: Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil chiedono un tavolo urgente alla Regione - Tuttoggi.info

I sindacati delle costruzioni, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil regionali chiedono alla Regione l’apertura di un tavolo di confronto finalizzato all’attuazione territoriale del Protocollo quadro nazionale (Decreto Ministeriale n. 95/2025) per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

La richiesta arriva mentre nel nostro Paese iniziano a registrarsi le prime ondate di calore e gli effetti del cambiamento climatico si manifestano con sempre maggiore frequenza e anticipo.

Un fenomeno che per le organizzazioni sindacali non può più essere affrontato con misure temporanee o emergenziali, ma deve essere ricondotto alla sua dimensione strutturale, se si vuole, come è necessario, considerare la protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio connessi alle alte temperature, una priorità.

Gli eventi di calore estremo possono infatti causare problemi di salute significativi come esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress termico. Un fenomeno che causa oltre 4mila infortuni l’anno in Italia, specialmente nei settori più esposti come l’edilizia.

Occorre quindi creare un quadro stabile di norme e tutele che sia in grado di rispondere a un tema che interesserà con sempre maggiore incisività il mondo del lavoro. Secondo l’ILO, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono infatti oltre 2,4 miliardi le lavoratrici e i lavoratori esposti a condizioni di calore eccessivo durante l’attività lavorativa, una quota cresciuta dal 65,5% al 70,9% della forza lavoro globale dal 2000 ad oggi.

Per questo Fillea, Filca e Feneal ritengono fondamentale definire strumenti operativi condivisi che consentano di prevenire i rischi legati alle alte temperature, garantendo al tempo stesso la continuità produttiva in condizioni di sicurezza.

Tra gli interventi ritenuti prioritari, le organizzazioni sindacali indicano l’aggiornamento della valutazione dei rischi con particolare attenzione al microclima e allo stress termico, la revisione dell’organizzazione del lavoro nelle fasce orarie più critiche, la previsione di pause, turnazioni e possibili sospensioni delle attività in presenza di temperature estreme, oltre al ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici avversi.

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil ritengono inoltre indispensabile rafforzare formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, garantendo adeguate dotazioni di acqua, dispositivi di protezione individuale e strumenti idonei per chi opera nei cantieri, nelle attività svolte all’aperto e negli ambienti industriali più esposti.

Per le organizzazioni sindacali diventa quindi fondamentale aprire un confronto ampio e strutturato che coinvolga istituzioni, parti sociali, associazioni datoriali, enti bilaterali e organismi competenti, con l’obiettivo di definire linee guida regionali condivise valide per tutto il territorio umbro e garantire prevenzione reale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

I Segretari Generali

Fillea CGIL Umbria – Elisabetta Masciarri

Filca CISL Umbria – Emanuele Petrini

Feneal UIL Umbria – Alessio Panfili



