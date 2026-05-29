 Assoluti scherma al Pincio, Mazzone "Campionati integrati e inclusivi" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Assoluti scherma al Pincio, Mazzone “Campionati integrati e inclusivi”

ItalPress

Assoluti scherma al Pincio, Mazzone “Campionati integrati e inclusivi”

Ven, 29/05/2026 - 12:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “I campionati italiani tornano a Roma in una location meravigliosa come quella del Pincio. Ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici per un campionato integrato ed inclusivo. Sarà il preludio per i Mondiali sempre qui a Roma nel 2028, siamo pronti per aprire le danze a un evento unico”. Così Luigi Mazzone, presidente della Fis, a margine della presentazione dei campionati italiani di scherma olimpica e paralimpica 2026. “Ci saranno tutti i nostri campioni, la squadra di spada femminile campionessa olimpica, gli sciabolatori e i fiorettisti campioni del mondo: sarà presente tutto il mondo della scherma con le sue medaglie olimpiche e paralimpiche”, aggiunge il numero uno della Fis .

mec/glb/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!