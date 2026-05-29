Spoleto in ricordo di Walter Tobagi. Tutti i premiati del Corso di giornalismo 2026 - Tuttoggi.info

Circa cento ragazzi delle scuole medie secondarie di Spoleto hanno partecipato alla Rocca Albornoziana di Spoleto, Giovedì 28 maggio 2026, alla cerimonia conclusiva della XXI edizione del Corso “Walter Tobagi”, organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto ETS in collaborazione con il Comune di Spoleto, per ricordare la figura del giornalista del Corriere della Sera, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano il 28 maggio 1980 da un commando di terroristi facenti capo alla Brigata XXVIII marzo. A portare il saluto dell’amministrazione comunale, sono stati il sindaco della Città di Spoleto, Andrea Sisti e l’assessora alla formazione Luigina Renzi, insieme a Simonetta Marucci, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto Ets, promotrice dell’iniziativa, e a Francesco Zagnoni, funzionario storico dell’arte che ha portato i saluti di Paola Mercurelli Salari, direttrice della Rocca Albornoz – Museo del Ducato di Spoleto.

Trasmesso anche un video messaggio agli studenti inviato dalla figlia del giornalista, Benedetta Tobagi: “Penso che questa iniziativa sarebbe piaciuta molto al mio papà – ha detto -. Questa professione non è facile, non è facile imparare a lavorare seriamente sulle fonti, raccontare con chiarezza i fatti, cercare di scrivere con onestà intellettuale: tutti siamo portatori di idee, però prima di tutto dobbiamo preoccuparci di passare le informazioni a chi ci legge permettendo loro di distinguere che cosa è accertato e che cosa è opinione. Oggi viviamo in un mondo in cui attraverso i social, ma non solo, sembra che sia sempre di più debole, sempre più disgregata l’idea di che cosa è vero e di cosa è falso, spesso si ha come l’impressione che la verità non conti più e, invece, è molto importante osservare la realtà e chi fa la professione di giornalista in Italia e nel mondo viene minacciato, continua ad essere minacciato. Questo non accadrebbe se il racconto della realtà fatto con la serietà e il metodo che caratterizzano la professione giornalistica al suo meglio avesse un potenziale veramente esplosivo di disvelamento e di denuncia. Spero che vi porterete dietro da questa esperienza, sia la passione a informarvi che magari quella di aiutare gli altri a capire le cose”.

Sul tema “Giornalismo d’inchiesta, dalla lezione di Walter Tobagi ad oggi” è quindi intervenuta Donatella Binaglia, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria che ha portato anche il saluto del presidente Luca Benedetti: “Questo percorso istituito dal Corso di giornalismo Walter Tobagi è importante per gli studenti – ha spiegato Binaglia – perché durante le attività possono capire l’importanza delle fonti e sviluppare il loro senso critico”.. L’Ordine dei Giornalisti sarà sempre vicino a questa iniziativa”.

A seguire hanno portato il loro contributo alla discussione spaziando dalla lezione di Walter Tobagi alla complessità del giornalismo d’inchiesta nella realtà attuale, Pietro Del Re, giornalista e documentarista, e Gherardo Vitali Rosati, inviato del TG3.

Al termine della mattinata sono stati illustrati i lavori svolti dai ragazzi allievi del Corso di giornalismo “Walter Tobagi” e conferiti menzioni di merito e premi.

Il Premio Walter Tobagi è andato a Tea Pallotta del Liceo Scientifico “Sansi – Leonardi – Volta”; il Premio Dante Ciliani è stato attribuito a Sara Calabrese, Maddalena Manna e Noemi Cruciani dell’Istituto Alberghiero “De Carolis”.

Menzioni di merito per gli alunni del Liceo Scientifico “Sansi-Leonardi – Volta

Irene Bibiani 3A

Matilde Filippetti 3A

Matteo Zara 3A

Marco Matteucci 3D

Marco Calabresi 3D

Lorenzo Castellani 3D

Jacopo Franchini 3E

Pietro Dionisi 3E

Lorenzo Duranti 3E

Gabriele Scarponi 3E

Menzioni di merito per l’Istituto Alberghiero “De Carolis”

Massimo Achilli 4°B SALA per il servizio del TG Spoleto L’ISTITUTO ALBERGHIERO ” DE CAROLIS” INVESTE SUL FUTURO: AL VIA IL CORSO AIS PER I GIOVANI SOMMELIER.

Chiara Rosati, Alice Generotti, Teresa Mochetti, Veronica Gatti 4°B SALA per l’articolo VINI, TUTTE LE SFUMATURE DEL ROSA

Sabrina Nicolucci 4°B SALA Per l’articolo LE VARIANTI DEL NEGRONI

Aurora Carlini, Felipe Mezadoll, Samuele La Licata 4°B SALA

Per l’articolo I SEGRETI DEL NEGRONI

Essenziali sostenitori del corso di giornalismo “Walter Tobagi” di Spoleto sono la Fondazione Carispo e la Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini. Come sempre, è attiva una collaborazione con la Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia e grazie alla sede Rai di Perugia i ragazzi coinvolti nell’iniziativa sono stati indirizzati ad un primo laboratorio per la realizzazione di un TG Spoleto.

Il Corso, rivolto alle ultime classi delle scuole medie superiori, ha visto la partecipazione di circa cento ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con due classi delle insegnanti Emanuela Valentini Albanelli e Simona Del Bello; e di tre classi del Liceo Scientifico dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta”, referente la professoressa Paola Salvatori con le insegnanti Maria Elena Bececco, Elisabetta Comastri, Laura Lotti.

Il Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” si è sviluppato in un laboratorio di giornalismo scritto con seminari sul giornalismo online realizzato in collaborazione con USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) tenuto da Sara Cipriani (consigliere Uspi e direttore Tuttoggi.info), un seminario di giornalismo radiofonico (tenuto dal capo ufficio stampa della Diocesi Spoleto- Norcia, Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo, introdotto dalla giornalista Antonella Marietti del Tg regionale della Rai ed il supporto tecnico di Alessandro Pratelli con Enrico Carletti.

Il Corso, coordinato da Antonella Manni in collaborazione con il Comune di Spoleto, ha proposto incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Carlo Casoli (RAI), Riccardo Oldani (Airone, Quark, Newton, Le Scienze, National Geographic Italia), Donatella Miliani (La Nazione), Italo Carmignani (Il Messaggero), Filippo Casciola (già corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info), Francesco de Augustinis (giornalista freelance) a Davide Fabrizi capo Ufficio Stampa del Comune di Spoleto.

Per la fine del Corso i ragazzi hanno prodotto un numero speciale di “Notizie da Spoleto”, bollettino dell’Associazione “Amici di Spoleto”, gli allievi dell’Istituto alberghiero hanno inoltre realizzato anche due Podcast e alcuni servizi per uno speciale TG Spoleto.

In occasione della cerimonia conclusiva, all’autore (o agli autori) dell’elaborato ritenuto più incisivo e originale tra quelli realizzati dai ragazzi del Corso “Tobagi” l’Associazione Amici di Spoleto Ets ha, quindi, attribuito un riconoscimento in ricordo di Dante Ciliani, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria prematuramente scomparso. All’elaborato che ritenuto dai coordinatori di particolare interesse, è stato invece attribuito un riconoscimento in ricordo di Walter Tobagi.





Luogo: SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA