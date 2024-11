Un viaggio nella storia e nel gusto: l’emozionante celebrazione dei 35 anni di attività di Walter Moretti - Tuttoggi.info

Le radici della nostra storia sono ciò che ci permette di crescere verso il futuro. Connessioni che riflettono la profonda connessione di Walter con le sue radici familiari e il territorio. Parole che sottolineano l’importanza dell’equilibrio tra il rispetto per la tradizione e l’innovazione, che continuano a nutrire l’evoluzione della sua azienda.

Ed è proprio nel cuore verde dell’Umbria, tra le colline dipinte da mille colori e il profumo selvatico e pungente del sottobosco, c’è una storia che da 35 anni racconta tradizione, passione, ricerca del gusto e innovazione. Questa è la storia di Walter e della sua azienda di famiglia, nata dalla tenacia e dall’intuizione dei suoi genitori Giancarlo e Doriana, e cresciuta grazie all’amore per il territorio e i suoi tesori più preziosi: i tartufi.Il racconto di un sogno, quello di Walter e dei suoi funghi ipogei è iniziato 35 anni fa.

“Voglie di Bosco” non è solo un nome, è un simbolo di una promessa mantenuta. Una promessa nata quando il padre di Walter, spinto dalla sua esperienza e dai contatti raccolti lavorando nell’area di servizio come benzinaio nel Comune di Fabro, decise di trasformare una passione in un progetto di vita.

“Il nome ‘Voglie di Bosco’, con i suoi tre alberi nel logo, rappresenta le radici della mia famiglia: un richiamo alla natura e alla passione tramandata di generazione in generazione. Questa festa è un invito a sentirsi parte di questa storia, a vivere un pomeriggio di convivialità e a gustare ciò che il cuore dell’Umbria ha di meglio da offrire,” racconta fiero Walter.

La festa per il 35 anni

Tutto è iniziato nel lontano 1982, quando la famiglia intraprese la vendita di tartufi freschi, e nel 1989, rispondendo all’entusiasmo degli appassionati, ampliarono l’offerta producendo specialità al tartufo. Una storia che con entusiasmo Walter racconterà il 24 novembre, dalle 16:00 alle 20:00, là dove tutto è iniziato: la sede attuale dell’azienda, in località Colonnetta, via delle Orchidee 2/A. Quel luogo, dove storia, tradizioni ed emozioni si vestono a festa, aprirà le sue porte per accogliere amici, appassionati, clienti affezionati e curiosi. Sarà un pomeriggio all’insegna dei sapori autentici e delle emozioni condivise.

In questa occasione, Walter alla guida dell’azienda con la stessa passione di allora, racconterà la storia di un’eredità fatta di gusto, profumi, impegno costante e rispetto per la tradizione, sempre accompagnata da un tocco di originalità che ad oggi lo contraddistinguono sul mercato. 35 anni di piccoli passi che giorno dopo giorno sono diventati grandi traguardi fatti di successi e soddisfazioni.

Ecco perché, per celebrare questo importante traguardo, Walter ha deciso di organizzare un evento che non sarà solo una festa, ma un vero e proprio omaggio alla storia di “Voglie di Bosco”.

“È un’occasione per dire grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi, per far assaporare la differenza che c’è nei nostri prodotti, realizzati senza aromi chimici, solo con ingredienti naturali. Vogliamo far vivere a tutti un’esperienza unica, dove ogni boccone è una storia,” Walter racconta con entusiasmo.

I partecipanti potranno immergersi in un percorso di degustazione guidato, dove ogni specialità verrà presentata con una spiegazione sul suo sviluppo, dalle antiche ricette umbre rivisitate con tocchi innovativi. Dalla celebre Crema di Tartufo con il 65% di tartufo e olio extravergine (senza nessun aroma chimico), fino ai prodotti più recenti, ogni assaggio sarà un viaggio nel gusto e nella tradizione.

“Gli ospiti saranno accolti con una selezione delle specialità al tartufo dell’azienda. Ogni piatto sarà accompagnato da una storia, per far conoscere la genesi di ogni creazione, dalle antiche ricette umbre reinventate con un tocco moderno,” racconta con entusiasmo.

La serata sarà animata dalla musica, che accompagnerà i partecipanti in un’atmosfera accogliente e festosa, e da un angolo speciale dedicato ai ricordi: fotografie, documenti e racconti che narrano la crescita dell’azienda e la sua relazione con Fabro, un territorio legato a doppio filo al mondo dei tartufi da decenni.“Un’area allestita per l’occasione raccoglierà foto e documenti storici che racconteranno la nascita e la crescita dell’azienda, dal sogno di mio padre fino ad arrivare ai giorni nostri.

“Gli ospiti potranno godere degli spazi interni e, se il tempo lo consente, di quelli esterni, immersi in un’atmosfera che celebra il territorio e la sua ricchezza,” prosegue con gioia Walter.

L’evento non è solo un’occasione per gustare i prodotti autentici di “Voglie di Bosco”, ma anche per vivere un’esperienza immersiva che celebra la tradizione, la passione e la dedizione di una famiglia che ha saputo trasformare un sogno in realtà. Sarà un momento unico per apprezzare la genuinità e l’innovazione che rendono questa azienda speciale, scoprendo il vero significato del legame con la terra e il valore dei sapori autentici.

Partecipare a questa occasione di convivialità è più di una semplice festa ma, un valore aggiunto che lascerà nella mente e nei cuoi dei partecipanti un dolce sapore di amore e tradizione. “Partecipare a questo evento significa portare a casa molto più di una semplice esperienza gastronomica. Sarà l’occasione per comprendere davvero cosa significa innovare rispettando la tradizione, per assaporare l’autenticità dei prodotti senza compromessi. Chi non ha mai provato i nostri prodotti capirà la differenza, e chi già ci conosce potrà riscoprirla con più profondità”, spiega Walter.

Non perdete l’occasione di partecipare e scoprire cosa significa davvero l’autenticità di “Voglie di Bosco”. Vi aspettiamo per celebrare insieme questi 35 anni di sapori, tradizione e innovazione.