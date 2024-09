Voglie di Bosco celebra 35 anni di eccellenza: un evento imperdibile tra musica, degustazioni e tradizione - Tuttoggi.info

Un'occasione per scoprire le meraviglie del tartufo, per immergersi nei sapori autentici del territorio e per condividere un momento speciale

Umberto Saba, in una delle citazioni a lui più famose così recitava: “il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice”. Il traguardo raggiunto dall’azienda di Walter ne è una testimonianza.

35 anni di attività nel mondo dei prodotti conservati al tartufo, un traguardo importante che l’azienda di famiglia Voglie di Bosco si prepara a celebrare nel cuore di Fabro, un piccolo borgo immerso nella natura umbra. Un evento per celebrare la storia e l’eccellenza.

Fondata nel 1989 come la prima realtà dell’orvietano specializzata nella commercializzazione e trasformazione di prodotti a base di tartufo, l’azienda ha deciso di festeggiare questo anniversario con un evento unico nel suo genere, pensato per consolidare il legame con la comunità locale e con tutti gli amanti del pregiato fungo ipogeo.

La Mostra del Tartufo

Quale evento più calzante per organizzare un evento che celebri questo prezioso fungo. “L’idea di organizzare questa festa è nata dal desiderio di celebrare un anniversario significativo, di riaffermare il legame con il territorio in cui lavoriamo e con i visitatori che ogni anno affollano la Mostra del Tartufo, evento a cui Voglie di Bosco partecipa dal 1988, dalla sua prima edizione.” così Walter apre la sua intervista.

Il 1989 è un anno che ha segnato l’inizio dell’ascesa nel settore di Voglie di Bosco, l’anno in cui l’azienda si è fatta notare per innovazione nella zona. Da allora, l’azienda ha continuato a sviluppare nuovi prodotti conservati, sempre fedele ai valori di qualità e autenticità che ne hanno contraddistinto il percorso.

IL periodo migliore: novembre

Novembre è un mese speciale per gli amanti del tartufo: è il periodo in cui il suo aroma invade le strade dei borghi umbri, attirando visitatori da ogni dove. “Il significato di questa mostra è significativo per chi ama il tartufo, ecco perché Voglie di Bosco ha deciso di legare il suo evento ad essa, celebrando nello stesso periodo una tradizione che dura da più di tre decenni. Fabro, del resto, è una delle 138 città del tartufo italiane e questa festa diventa un’occasione per mettere ancora una volta in risalto l’eccellenza del territorio.” prosegue fiero Walter.

L’evento, che si terrà nel mese di novembre presso il punto vendita di Voglie di Bosco, non sarà solo una semplice celebrazione aziendale: sarà un’occasione per scoprire le meraviglie del tartufo, per immergersi nei sapori autentici del territorio ma, soprattutto, quello di condividere un momento speciale con chi, come chi porta avanti la filosofia aziendale, è cresciuto con la passione per la terra e i suoi frutti. Sarà un’esperienza sensoriale unica: degustazioni, musica, intrattenimento e molto altro, per lasciare nei cuori dei presenti il ricordo di una serata divertente, golosa e ricca di esperienze.

L’evento: cosa ci aspetta

Un programma dettagliato in cui nulla verrà lasciato al caso: un programma che verrà studiato per ricreare un percorso attraverso il quale sarà possibile stimolare tutti e 5 i sensi. Gli ospiti saranno accolti da un’atmosfera calda, conviviale e accogliente, grazie anche alla musica dal vivo e a un piccolo concerto che sfrutterà gli spazi del negozio. Ma il vero protagonista della serata sarà il tartufo: verranno offerte degustazioni gratuite di prodotti artigianali a base di tartufo, dalla classica crema di solo tartufo agli abbinamenti più ricercati tra i tartufi quale materia prima base e gli altri ingredienti vegetali, passando per formaggi e salumi arricchiti dal sapore inconfondibile di questo prezioso ingrediente.

Un evento che non solo festeggerà i palati più raffinati, ma sarà anche un’opportunità per conoscere meglio la storia e le tradizioni legate alla raccolta del tartufo e alle tradizioni di famiglia. Per questo motivo, Voglie di Bosco organizzerà incontri con esperti del settore, come micologi e tartufai locali, che potranno condividere la loro esperienza e raccontare aneddoti affascinanti sul mondo del tartufo. Tutto questo arricchito con piccole perle di famiglia che verranno date in dono ai presenti.

Sarà un mese di promozioni e offerte speciali

“Per avvicinarci all’evento, abbiamo pianificato un mese di promozioni con offerte settimanali su prodotti specifici, dando così l’opportunità ai clienti di scoprire e riscoprire le delizie del fungo ipogeo. La comunicazione sarà potenziata attraverso i canali social e la stampa locale, con video e contenuti che racconteranno la storia di Voglie di Bosco e il dietro le quinte dell’organizzazione dell’evento.” precisa entusiasta.

Un invito aperto a tutti: famiglie, appassionati di tartufo, curiosi e amanti della buona musica. ‘Partecipare per essere parte della storia’, questo è lo spirito che guiderà l’organizzazione del pomeriggio nell’azienda di Walter.

L’evento si terrà dalle 16:00 alle 21:00, creando una cornice perfetta per una serata autunnale in cui tradizione, gusto e convivialità si fonderanno in un unico abbraccio.

Sarà anche un momento di condivisione della storia di Voglie di Bosco tra i vari capitoli BNI, coinvolgendo in particolare il capitolo BNI Orvieto “a un passo dal mondo”, con cui l’azienda ha da sempre un legame speciale.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile, immergendovi nella cultura del tartufo e festeggiando insieme i 35 anni di passione e dedizione di Voglie di Bosco e non dimenticate che l’attesa del piacere è essa stessa un piacere. Ecco perché vi invitiamo ad attendere curiosi cosa renderà speciale un evento così tanto atteso. Vi aspettiamo per brindare insieme a un futuro ricco di sapori e tradizioni!