Viabilità, mini delega al consigliere Michele Cesaro - Tuttoggi

Mini delega alla viabilità per il consigliere comunale Michele Cesaro. Un impegno a supporto della riqualificazione, del ripristino e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piazze e delle strade di Perugia, per renderle più vivibili e fruibili dalla cittadinanza. Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha assegnato al consigliere Cesaro l’incarico, con il compito di coadiuvarlo nella programmazione delle attività di gestione e di miglioramento della viabilità cittadina complessivamente intesa, dai percorsi pedonali al monitoraggio delle manutenzioni di piazze e strade.

Il decreto di assegnazione dell’incarico a Cesaro, in coerenza con l’art. 43 dello Statuto comunale, “intende favorire – viene spiegato in una nota del Comune – il lavoro di studio delle problematiche e l’individuazione delle relative soluzioni connesse al settore indicato tra i prioritari obiettivi di mandato. Un atto, pertanto, che intende sostenere e valorizzare l’azione politico amministrativa, con l’efficace apporto di ulteriori specifiche competenze interne“.

Cesaro: “Delega di grande responsabilità”

“Una delega di grande responsabilità in un ambito complesso, al centro dell’attenzione della comunità – dichiara il consigliere Michele Cesaro –. Saprò valutare con cura gli interventi utili per l’eliminazione delle criticità, sviluppando una programmazione costante di riqualificazione della viabilità, promuovendo logiche lungimiranti e capaci di ottimizzare le risorse. Mi impegnerò per garantire il più fattivo contributo alla Giunta Romizi, che ringrazio per la fiducia, al fine di agevolare, con continuità, il ripristino e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre piazze e delle nostre strade, per renderle più vivibili e fruibili dalla cittadinanza”.