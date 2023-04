Viabilità ad Assisi, per Pasqua rivoluzione in centro e a Santa Maria - Tuttoggi.info

Aree straordinarie di sosta con navette gratuite per il centro storico

Piazza del Comune e Corso Mazzini chiusi al traffico ad Assisi in occasione delle festività pasquali, ma anche viabilità regolamentata per gestire al meglio il grande afflusso di visitatori e turisti previsto, garantire sicurezza e ordine pubblico ed evitare disagi alla circolazione. I provvedimenti – disposti con ordinanze del comando della Polizia locale e condivisi con Confcommercio e Federalberghi – saranno in vigore dall’8 al 10 aprile prossimi e riguarderanno anche Santa Maria degli Angeli, dove il transito sarà vietato in alcune fasce orarie in via Patrono d’Italia, nei pressi della Basilica.

In particolare, secondo l’ordinanza sulla viabilità n. 105 del 6 aprile 2023, in Piazza del Comune la circolazione sarà interdetta per tutti i veicoli, dalle ore 10 alle 23, eccetto mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e del servizio pubblico di trasporto. Su tutta la piazza è inoltre istituito il divieto di sosta h24. Divieto di circolazione e sosta anche in Corso Mazzini, dalle 10 alle 23, per tutti i veicoli eccetto residenti nello stesso Corso Mazzini e via San Gabriele dell’Addolorata, piazza Chiesa Nuova, piazza del Comune, via San Rufino, vicolo della Fortezza, turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi e titolari di particolari autorizzazioni. In via Santa Agnese, previsto il senso unico discendente per tutti i veicoli, dalle 10 alle 23.