Via Ciuffelli, iniziata posa delle nuove mattonelle sul tratto ammalorato - Tuttoggi.info

La strada era stata già ripavimentata ma erano emersi problemi di tenuta che hanno reso necessario un ulteriore intervento

E’ iniziata giovedì scorso (21 marzo) la nuova posa delle mattonelle nel tratto di Via Ciuffelli – a Todi – davanti alla scalinata di San Fortunato, che era stato di recente ripavimentato ma lungo il quale si erano registrati problemi di tenuta. L’intervento, che la ditta esecutrice sta eseguendo a proprio carico, ha richiesto una serie di verifiche per individuare la natura tecnica del problema.



Dalla rimozione delle lastre è emerso che la soletta sottostante si presentava nella maggior parte delle zone perfettamente integra ed in altre, invece, in parte superficialmente ammalorata. Tra le cause ipotizzate c’è la pioggia caduta proprio nei giorni della lavorazione in quel tratto ed anche le significative escursioni termiche registrate. In fase di rimozione si è riscontrata inoltre la presenza di abbondante acqua che proviene dal colle della Rocca e da possibili perdite dei sottoservizi a monte della strada.



“La soluzione adottata prima di procedere con il ripristino – informano i tecnici – è stata quella di realizzare perfori drenanti al fine di permettere la dispersione dell’acqua nel terreno sottostante il pacchetto stradale. Tale intervento, suggerito anche alla consulenza dell’ingegner Massimo Mariani, sembra aver dato esito positivo, perché nonostante la piovosità registrata negli ultimi giorni non si è verificato ristagno sulla soletta”.



I lavori di ripristino potranno ora procedere velocemente per restituire questo tratto di Via Ciuffelli alla sua integrità, con la viabilità veicolare che non è stata comunque mai interrotta, in virtù dell’eliminazione temporanea degli stalli di sosta ai piedi della scalinata.



Le verifiche hanno smentito quanti avevano ipotizzato l’utilizzo di lastre non conformi o scadenti o inadempienze nell’esecuzione dei lavori. Da parte del Comune di Todi non è stato necessario aprire alcun contenzioso né ovviamente farsi carico di costi aggiuntivi, con la ditta esecutrice pienamente collaborativa nella risoluzione delle problematiche emerse.