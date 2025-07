Vescovo e preci cucinano e servono cena per i bambini di Gaza: sold out per la doppia serata - Tuttoggi.info

Grande risposta alla popolazione all’invito lanciato dall’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo, a partecipare alle due serate dedicate ai bambini di Gaza. In tanti hanno deciso di prendere parte alle due serate (oggi e domani) che si terranno nello spazio verde di Baiano di Spoleto, denominate la “Locanda del prete”. In cucina ed a servire ci saranno infatti i sacerdoti ed i seminaristi della Diocesi, così come lo stesso arcivescovo. Le due serate di raccolta fondi sono andate presto sold out, tanto che non è più possibile prenotarsi.

“E’ stato bello e sorprendente – è il commento di monsignor Renato Boccardo – vedere la grande adesione, ad un certo punto abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché più di tanti non si riesce ad accogliere in questo luogo. Un grande grazie – aggiunge – per tutti coloro che si vogliono fare carico di questo piccolo gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti di queste persone. Noi vogliamo dare un piccolo segno di vicinanza e condivisione con questa tragedia immane che si sta vivendo“. Dal presule i ringraziamenti anche ai sacerdoti ed ai volontari.

Sia durante la serata di sabato che quella di domenica verrà propriettato un video di saluto ai partecipanti da parte dedl cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini di Gerusalemme che si trova in queste ore a Gaza, in cui testimonia l’angoscia che stanno vivendo.