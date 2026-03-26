Inaugura al CIAC di Foligno "Intercity", mostra fotografica di Giovanna Silva - Tuttoggi.info

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Inaugura al CIAC di Foligno “Intercity”, mostra fotografica di Giovanna Silva

Redazione

Inaugura al CIAC di Foligno “Intercity”, mostra fotografica di Giovanna Silva

Gio, 26/03/2026 - 09:14

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La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, da sempre impegnata nella promozione della cultura contemporanea e nel sostegno ai linguaggi della ricerca artistica, presenta un nuovo appuntamento dedicato alla fotografia d’autore, confermando il proprio ruolo come spazio di dialogo, confronto e valorizzazione delle pratiche visive del nostro tempo. Al CIAC di Foligno inaugura sabato 28 marzo 2026, alle ore 11.30, la mostra “Giovanna Silva. Intercity”.

Attraverso una programmazione attenta alla qualità e alla rilevanza delle proposte culturali, la Fondazione si pone come punto di riferimento per la diffusione di progetti capaci di intrecciare arte, territorio e riflessione sul presente. In questo contesto si inserisce l’evento dedicato a Giovanna Silva, fotografa tra le più interessanti e autorevoli del panorama contemporaneo, il cui lavoro si caratterizza per uno sguardo lucido e sensibile sui luoghi, sull’architettura e sulle trasformazioni del paesaggio urbano e umano. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio 2026.

Con Intercity, l’artista propone una mostra fotografica che costruisce un racconto geografico e urbano multiforme. Ne emerge un articolato corpo di immagini, composto da esplorazioni di città, periferie, campagne e deserti, in un’indagine itinerante che cerca di abitare il passaggio e attraversarne le tracce. Il progetto si propone di esplorare le città-mondo oltre le mappe e al di fuori delle strade battute, per riportare alla luce spazi nascosti o interrotti e stimolare una nuova coscienza critica del contesto urbano.

Il progetto espositivo di Giovanna Silva continua idealmente la mostra di Gabriele Basilico del 2010 svolta al CIAC di Foligno che si intitolava Milano, Mosca e Istanbul: ritratti di 3 metropoli. Giovanna Silva anch’essa milanese come Basilico, a partire da un ritratto esteso della Milano periferica, amplia la sua investigazione su altre città, altre metropoli o grandi abitati che creano geografie infinite e mappe geografiche intercontinentali.

Informazioni mostra: www.ciacfoligno.it

Luogo: CIAC, Via del Campanile, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA

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