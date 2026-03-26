Viola il divieto di avvicinamento e scatta il braccialetto elettronico, arrestato - Tuttoggi.info

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Viola il divieto di avvicinamento e scatta il braccialetto elettronico, arrestato

Redazione

Viola il divieto di avvicinamento e scatta il braccialetto elettronico, arrestato

La Polizia di Terni ha arrestato un uomo per violazione divieto di avvicinamento alle persone offese grazie al braccialetto elettronico
Gio, 26/03/2026 - 15:08

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La Polizia di Stato di Terni ha arrestato, nella serata del 24 marzo, un uomo di 47 anni, italiano, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese.

In particolare, il personale della Squadra Volante è intervenuto in Strada Santa Filomena a seguito di segnalazione del sistema di monitoraggio elettronico, accertando la presenza dell’uomo all’interno dell’area interdetta, nonostante il divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria a tutela dei familiari.  L’uomo è stato bloccato e condotto in Questura, dove veniva dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. 

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il domicilio indicato, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il Giudice ha ripristinato la misura cautelare già in atto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

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