Viola il divieto di avvicinamento e scatta il braccialetto elettronico, arrestato - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato di Terni ha arrestato, nella serata del 24 marzo, un uomo di 47 anni, italiano, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese.

In particolare, il personale della Squadra Volante è intervenuto in Strada Santa Filomena a seguito di segnalazione del sistema di monitoraggio elettronico, accertando la presenza dell’uomo all’interno dell’area interdetta, nonostante il divieto disposto dall’Autorità Giudiziaria a tutela dei familiari. L’uomo è stato bloccato e condotto in Questura, dove veniva dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il domicilio indicato, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il Giudice ha ripristinato la misura cautelare già in atto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.