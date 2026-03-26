Caccia ai rapinatori di un bar | Le indagini sul bancomat Mps fatto saltare - Tuttoggi.info

Caccia nel Perugino ai due uomini che all’alba di giovedì hanno tentato di effettuare una rapina all’interno di un bar della frazione di Colombella, a Perugia. Tentato colpo sul quale stanno indagando i carabinieri.

I due, armati con spranghe, si sono presentati quando i titolati avevano appena aperto la serranda del locale. Non sono però riusciti ad impossessarsi del denaro e sono fuggiti.

Così come a mani vuote sono fuggiti gli autori di un colpo tentato, con altre modalità, nella notte tra mercoledì e giovedì alla filiale del Monte dei Paschi di Siena a Strozzacapponi. In quel caso i malviventi hanno usato l’esplosivo, con la tecnica della marmotta, per far saltare lo sportello bancomat.

Secondo le testimonianze di residenti, i malviventi, in quattro e con il volto coperto, sono fuggiti a bordo di un’auto bianca – sembra rubata – senza riuscire a prendere il denaro.

I carabinieri hanno vagliato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dalle quali hanno acquisito informazioni utili, unitamente ai racconti dei testimoni ed ai rilievi effettuati sul posto. Un filone delle indagini porterebbe fuori dai confini regionali, in particolare nel Meridione, soprattutto per la tecnica utilizzata dai malviventi. Un modus operandi analogo a quello della banda che nelle scorse settimana ha colpito soprattutto in Puglia. Ovviamente non si tralasciano altre piste.

Si trova invece agli arresti domiciliari, visti i gravi indizi di colpevolezza, il 47enne ritenuto responsabile della rapina avvenuta il 20 febbraio scorso in una banca di Ponte San Giovanni.