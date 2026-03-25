 Gli Infioratori di Spello a “Sanremo in Fiore” 2026, sinergia tra le due capitali italiane dei fiori - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Gli Infioratori di Spello a “Sanremo in Fiore” 2026, sinergia tra le due capitali italiane dei fiori

Redazione

Gli Infioratori di Spello a “Sanremo in Fiore” 2026, sinergia tra le due capitali italiane dei fiori

Mer, 25/03/2026 - 08:00

Condividi su:

Gli Infioratori di Spello tornano protagonisti del tradizionale Festival dei fiori di Sanremo nell’ambito di “Sanremo in Fiore” 2026. Per l’occasione un gruppo di 40 artisti del petalo realizzerà una grande infiorata di circa 60 metri quadrati in piazza Nota, di fronte al Museo Civico, lavorando dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio di venerdì 27 marzo.


Ispirata al tema della sfilata dei Carri Fioriti 2026, che Sanremo dedica alle più iconiche trasmissioni televisive italiane, il quadro floreale che realizzeranno gli infioratori di Spello – su bozzetto di Gianni Donati – rappresenta un viaggio nella storia della musica e della televisione italiana, raccontato come una pellicola cinematografica che scorre nel tempo con i suoi simboli e i suoi grandi protagonisti. La scena si apre con un cantante sul palco, simbolo dell’emozione della musica dal vivo. Il grammofono e il televisore con il segnale di prova richiamano le origini dello spettacolo e della televisione, mentre il nastro cinematografico diventa il filo conduttore che unisce epoche, suoni e protagonisti. Accanto, una figura femminile con i fiori rappresenta Sanremo in Fiore, simbolo della tradizione e dei colori della città. Al centro della composizione il maestro Peppe Vessicchio dirige l’orchestra sopra il mare di Sanremo; le sue note sembrano attraversare aria e acqua, attirando un delfino, richiamo alla presenza di questi animali nelle acque liguri e simbolo dell’armonia tra musica e natura. Sulla destra compaiono due figure leggendarie della televisione italiana, Mike Bongiorno e Pippo Baudo, mentre una tromba annuncia simbolicamente l’inizio dello spettacolo e l’arrivo dei grandi protagonisti sul palco illuminato. L’intera composizione diventa così un omaggio alla musica, alla televisione e allo spettacolo italiano, un racconto visivo fatto di suoni, immagini e colori che celebra protagonisti e tradizioni capaci di far sognare generazioni di italiani.

Con questa seconda trasferta ligure per i maestri infioratori di Spello, si consolida la collaborazione tra le città di Spello e Sanremo, unite dalla tradizione floreale. L’imponente opera di arte effimera, realizzata impiegando decine di migliaia di fiori sanremesi, resterà visibile al pubblico per tutto il fine settimana.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Hospice pediatrico ad Assisi in un paio d’anni | Al via il ‘progetto segno’ dell’ottocentenairo

Spoleto

Altre scritte anarchiche in Umbria per Sara Ardizzone | Le indagini

Cronaca

Si ferisce con la motozappa, trasportato con l’elisoccorso in gravissime condizioni

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette

Ultim'ora Italia

Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

Foligno

Gli Infioratori di Spello a “Sanremo in Fiore” 2026, sinergia tra le due capitali italiane dei fiori

Comunicati Stampa

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” rompe i confini regionali: ampio consenso per l’Open Day 2026

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!