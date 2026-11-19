Ci sono tradizioni che più passa il tempo e più si radicano. Figurarsi se i presupposti sono ancorati nel ricordo di un personaggio come Leonardo Cenci, scomparso a fine gennaio 2019 dopo una irrimediabile patologia combattuta con grande coraggio e sorprendente fiducia, e nella prosecuzione, attraverso la Fondazione “Avanti Tutta Onlus” della mission tracciata dal suo fondatore a sostegno delle cure oncologiche e delle tante iniziative per alleviare la sofferenza dei pazienti. E così è pronto a tornare con la sua carica di energia ma anche di tante riflessioni il “Capodanno Matto” inventato, nel vero senso della parola, proprio da uno dei personaggi contemporanei perugini più amati che decise di sfidare il cancro a suon di iniziative culturali e popolari, attività sportive ed eventi come questo improntati alla spensieratezza proprio quasi a sbeffeggiare la malattia. Venerdì 20 novembre prossimo, nella confermatissima location della Trattoria Dancing “Faliero” di Montebuono di Magione (inizio ore 20) andrà dunque in scena la tradzionale cena-spettacolo che coinvolgerà i presenti in un percorso sia gastronomico che di alto intrattenimento. I tanti volontari che nel “pollicione” esibito quasi come un mantra da Leonardo hanno raccolto la pesante eredità dei suoi messaggi, si prodigheranno a raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncologia medica dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, al “Day Hospital” e al servizio di trasporto “Oncotaxi” che si rivolge a quei pazienti che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi della somministrazione delle terapie.

Ad allietare questo San Silvesro davvero speciale e unico, tra ottimo cibo e buon bere, ci saranno situazioni e personaggi cari al pubblico umbro: dagli incontenibili e inossidabili Settecervelli al cabarettista sempre più affermato sui palchi umbri e sui canali social Mauro Busti, dall’accattivante gruppo di cantautori Sana Nasciari che coinvolgerà il pubblico con brani musicali inediti all’estro dell’artista Moreno Chiacchiera che firmerà dal vivo l’immagine da lui relizzata per l’edizione 2027 della Grifonissima, evento ormai da qualche anno organizzato proprio da “Avanti Tutta” . E come in tutte le feste che si rispettino, dopo il taglio del dolce dedicato a Leonardo Cenci con protagonisti il papà Sergio e il fratello Federico, spazio alle danze con tutto il repertorio anni ‘70/’80/’90 della notissima coppia di dj e vocalist Roby Rocca e Simone “Mone” Ferroni per uno show finale senza tempo.

Per informazioni e prenotazioni relativamente ai posti ancora disponibili si può scrivere all’indirizzo info@avantitutta.org o telefonare ai numeri 075/5453136 o 392/5946347.

Luogo: Faliero Dancing, Via Quartilio Martiliani, 93, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA