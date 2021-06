Vende buste di plastica, multato dai carabinieri

Controlli dei carabinieri sulle strade di Perugia: 9 multe per violazione del Codice della strada e una denuncia perché ubriaco al volante

Vende borse di plastica senza l’autorizzazione, multato. I carabinieri, nell’ambito di controlli effettuati sulle strade del territorio, hanno anche elevato una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di commercializzazione delle borse di plastica. I militari, nella circostanza, hanno rinvenuto, all’interno del vano di carico di un veicolo controllato, 76 scatole contenenti, complessivamente, 38.000 borse in plastica e 3 scatole che ricomprendevano, complessivamente, 60 rotoli di borse del medesimo materiale, tutte sprovviste della prevista certificazione che ne attesta la regolarità.

Il controllo è stato effettuato nel corso di un servizio, svolto congiuntamente dall’Arma territoriale e dai carabinieri forestali, disposto dal Comando Legione Carabinieri Umbria e finalizzato ai controlli del trasporto su strada di rifiuti.+

Denunciato inoltre in stato di libertà un 26enne perugino, per le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Elevate poi 9 multe per violazioni al Codice della Strada, di cui una per eccesso di velocità, una per danneggiamento della segnaletica stradale, una per guida con patente ritirata, una per uso di apparati radiotelefonici alla guida, due per mancata revisione del veicolo, una per mancata precedenza, una per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e una per circolazione a piedi sulla superstrada.