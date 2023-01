Nasce anche in Valnerina il Comitato Bonaccini

Il circolo del Pd di Cascia promotore della scelta sul candidato segretario

L’Assemblea del Circolo PD di Cascia ha accolto la proposta del Sindaco Mario De Carolis, con l’adesione di tutti i presenti, tra cui il Vicesindaco Emili, l’Ass. Del Piano e l’Ass. e Segretario di Circolo Sabatini, di farsi promotore di un comitato della Valnerina umbra a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini al prossimo Congresso per l’elezione del Segretario Nazionale del Partito Democratico.

Obiettivo coinvolgere i Comuni del cratere

L’intenzione del comitato è quella di allargarsi agli altri Comuni del comprensorio, invitando amministratori locali, consiglieri d’opposizione e simpatizzanti per rilanciare l’azione e la presenza del PD in queste comunità, dopo momenti di difficoltà politici che hanno visto il partito sempre più lontano da queste aree. “E per avviare questa nuova fase si ritiene che Stefano Bonaccini possa incarnare quei valori necessari a fare del PD un partito di nuovo radicato nei territori e vicino alle necessità delle comunità locali, duramente provate dallo spopolamento e dalle continue emergenze che, dal sisma 2016 in poi, hanno segnato queste terre. Ad oggi, di fatto – scrivono i dem di Cascia – il Circolo di Cascia è l’unico rimasto sempre aperto nel comprensorio e uno dei pochi dell’area del cratere e speriamo che da qui possa irradiarsi una nuova stagione Democratica. Nei prossimi giorni lavoreremo per ampliare il Comitato e per organizzare iniziative a sostegno di questa mozione congressuale“.