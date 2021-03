Vaccino agli over 70, Coletto: ai medici AstraZeneca appena disponibile | Le dosi in arrivo

L'assessore assicura che le vaccinazioni di questa fascia di età inizieranno al massimo ai primi di aprile | Arrivate 17500 dosi di Pfizer e Moderna

A giorni, “al massimo entro la prima settimana di aprile” saranno vaccinati contro il Covid gli umbri di età compresa tra 70 e 79 anni. Lo assicura l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, all’indomani dell’accordo sottoscritto tra la Regione Umbria e i medici di medicina generale. Intesa che sarà recepita dalla Giunta regionale.

“In questa fase della campagna vaccinale saranno coinvolti anche i medici di continuità assistenziale che aderiranno volontariamente” rende noto Coletto. Precisando appunto “che la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni, circa 80 mila, prenderà il via a giorni, al massimo entro la prima settimana di aprile”.

Ai medici le dosi di vaccino AstraZeneca appena disponibili

“Ai medici, che ancora una volta voglio ringraziare per la grande disponibilità e professionalità, – ha aggiunto l’assessore – saranno consegnate le dosi di vaccino AstraZeneca non appena disponibili. I settantenni e gli over 70 saranno chiamati direttamente e non dovranno effettuare nessuna prenotazione”.

I vaccini in arrivo in Umbria

Coletto ha reso noto che nella giornata di ieri, lunedì, sono state consegnate 5800 dosi di vaccino Moderna, mentre sono in consegna 2000 dosi di AstraZeneca e 11.700 di vaccino Pfizer. Entro la fine del mese, la previsione di consegna è per il 29 marzo, arriveranno altre 18.200 dosi di AstraZeneca, 8.400 di Moderna, 18.720 di Pfizer.