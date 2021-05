Vaccini, primo giorno adesioni 40enni | Incognita richiami | Arriva Figliuolo

I dati aggiornati sulle vaccinazioni: venerdì a Perugia il commissario Covid nazionale | Polemiche per il richiamo Pfizer ritardato

Aperte le pre adesioni per i vaccini per la classe di età 40-49 anni. Alcuni si sono collegati già dopo la mezzanotte di domenica al portale della Regione, da cui si viene messi in lista di attesa per ricevere l’sms con data e orario della prenotazione.

Sms che stanno ricevendo gli umbri della c lasse di età 60-69 che dalla settimana precedente avevano effettuato la pre-adesione, sempre con lo stesso metodo. Poi aperto anche agli over 50.

Le prenotazioni vengono assegnate in base all’età all’interno della stessa fascia e per distretto, anche se in alcuni nuclei familiari al coniuge familiare più giovane è arrivato prima l’appuntamento anche a parità di pre-adesione.

Incognite richiami

Intanto c’è chi si lamenta per lo spostamento del richiamo per il vaccino Pfizer, che viene portato a 42 giorni dalla prima puntura, come per AstraZeneca. Un modo per avere più vaccini disponibili per la prima dose. Anche se molti che hanno effettuato già da due settimane la prima dose del farmaco non hanno ricevuto altri sms per spostare la data del richiamo, attualmente fissata a 21 giorni.

La Regione Umbria, in una nota, invita tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio che sposta a 42 giorni la data della somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer e Moderna, di attenersi al piano vaccinale predisposto.

Qualora, per motivi strettamente sanitari, dovesse esserci l’esigenza di cambiare la data comunicata tramite sms, si raccomanda di non andare di persona nei punti vaccinali in quanto, a partire dalle ore 20 del 25 maggio, sul portale https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it sarà attivato un link appositamente dedicato alla comunicazione della necessità di spostare l’appuntamento per motivi sanitari.

Venerdì arriva Figliuolo

Venerdì arriva a Perugia il commissario Covid nazionale, generale Figliuolo, impegnato in una serie di verifiche dell’andamento della campagna vaccinazioni in tutta Italia.

Il nodo 60enni

In Umbria la criticità riguarda la fascia di età dei 60enni. Alle 8 di questa mattina (lunedì 24 maggio) gli umbro over 60 immunizzati erano 4.214, con 12.868 che avevano ricevuto la prima dose. L’Umbria resta ultima per la copertura di questa fascia di età, ma è ai primi posti in quasi tutte le altre classi, secondo il rilevamento del Sole 24 ore. Quella dei 60enni è la categoria su cui Figliuolo ha chiesto di accelerare.

I dati dell’Umbria

Attualmente risultano immunizzate in Umbria 162.787 persone (il 21% della popolazione, compresi gli under 15 che non possono ancora vaccinarsi) e in 306.497 (40%) hanno ricevuto la prima dose.