Vaccini Covid, oggi già 4759 prenotazioni online o in farmacia

Alle 17 di oggi, venerdì 12 febbraio, sono 4759 i cittadini dell’Umbria che hanno ricevuto la prenotazione per la somministrazione, a partire dal 15 febbraio, della prima e della seconda dose di vaccino anti Covid. Prima dose che dal 15 sarà somministrata anche ai nati nel 1940 e nel gennaio del 1941, secondo la programmazione per gli over 80.

Dei 4759 prenotati, 2.515 hanno scelto la prenotazione mediante il portale web della Regione Umbria e 2.244 direttamente in farmacia.

Per entrambi i canali di prenotazione non è stato segnalato nessun tipo di disservizio.

Quindi complessivamente, per la prima e la seconda dose di vaccino, sono state effettuate 9518 prenotazioni.

Soddisfatto il presidente di Federfarma Umbria, Augusto Luciani: “La macchina è entrata immediatamente a regime e non si sono registrate al momento particolari criticità. Dobbiamo ringraziare Umbria Salute ed Umbria Digitale per la collaborazione. Le farmacie regionali anche in questa occasione sono orgogliose di poter dare il proprio prezioso contributo nella strategia di contenimento del Covid-19, con la speranza che quanto prima lo scenario sanitario migliori e si possa tornare sulla via della normalità”.

I punti vaccinali

Questi i punti vaccinali allestiti sul territorio: