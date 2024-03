Va in cerca di asparagi e trova quasi 2 etti di cocaina

L'uomo, dopo il ritrovamento delle bustine alla periferia di Perugia, ha chiamato la polizia

Si è recato in periferia in cerca di asparagi ed ha trovato quasi due etti di cocaina. L’uomo, mentre camminava, ha visto tre involucri sottovuoto con una sostanza polverosa bianca ed ha chiamato la polizia.

Gli operatori hanno accertato che la sostanza – del peso complessivo di circa 180 grammi – sottoposta ad analisi al personale tecnico del Gabinetto provinciale della polizia scientifica era effettivamente cocaina.

La droga è stata posta sotto sequestro. Sono in corso indagini per capire chi l’abbia abbandonata in quel punto o se magari fosse un nascondiglio per lo scambio di sostanze stupefacenti.