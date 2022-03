Va dalla ex e le stacca la corrente nonostante divieto avvicinamento: arrestato

Intervento nella notte dei carabinieri a Terni per un 38enne che nonostante il divieto di avvicinamento alla ex si è introdotto nella proprietà privata

Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da una giovane di Terni nella notte scorsa. Il suo ex, infatti, nonostante il divieto di avvicinamento, si è introdotto nella recinzione dell’abitazione della donna e della relativa madre, staccando loro il contatore della corrente.

Le due, spaventate dalle possibili intenzioni alla base del gesto dell’uomo, un 38enne che era stato denunciato dalla ex per le sue condotte passate e per questo raggiunto da una misura preventiva disposta dal giudice, hanno prontamente chiamato i carabinieri.

Sul posto sono arrivati dunque i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni.

Gli accertamenti sul posto effettuati dai carabinieri hanno permesso di appurare che l’uomo, R.A. le sue iniziali, poco prima dell’intervento dei militari, aveva disattivato l’interruttore che fornisce energia elettrica all’utenza residenziale delle due donne. Il magistrato di turno, informato circa i fatti dai militari, ha disposto per l’uomo la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa del processo previsto con il rito direttissimo nella giornata di lunedì 28 marzo. Deve rispondere del reato di inosservanza del divieto di avvicinamento alla parte offesa.