Va a pulire il suo appartamento e lo trova occupato da un uomo

Il tunisino, irregolare, aveva anche cambiato la serratura | Fatto uscire e denunciato dalla polizia

Va a pulire il suo appartamento e ci trova un tunisino che lo ha occupato, cambiando la serratura. E’ accaduto a Perugia, dove la polizia è intervenuta su richiesta del proprietario dell’appartamento.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito di essersi portato presso l’abitazione per effettuare delle pulizie e di aver notato che qualcuno aveva forzato la serratura. Poco dopo, aveva constatato la presenza di un estraneo all’interno dell’appartamento. Aveva quindi deciso di chiedere aiuto alla polizia di Stato.

Gli agenti hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione dove hanno trovato un uomo – successivamente identificato quale cittadino tunisino, classe 1979, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale – che sentito in merito ha dichiarato di aver ricevuto l’appartamento in affitto da un suo amico. Ha poi raccontato che, il giorno prima, aveva notato che qualcuno aveva sostituito la serratura, per questo motivo l’aveva forzata per farvi accesso.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di invasione di edifici e danneggiamento.

Successivamente, è stato posto a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione che ha notificato all’uomo l’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.