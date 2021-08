Usl 1, 26 stabilizzazioni: 21 sono infermieri

Ci sono anche 2 tecnici sanitari, 2 dirigenti veterinari ed un assistente sociale | L'Azienda replica così alle critiche dei sindacati

Con provvedimento adottato dalla Direzione Generale dell’Azienda in data 20 agosto 2021 (delibera n. 960) la Usl Umbria 1 ha stabilizzato 26 persone. Si tratta di 21 infermieri, 2 tecnici sanitari, 2 dirigenti veterinari ed un assistente sociale.

Un provvedimento già annunciato nei giorni scorsi dalla stessa Direzione generale dell’Usl Umbria 1 in risposta al comunicato stampa congiunto ed alla nota inviata agli uffici competenti da Cgil, Cisl e Uil dove le sigle sindacali paventavano “palesi violazioni di accordi sottoscritti” e quindi la mancata stabilizzazione del personale.

L’Azienda sanitaria aveva anche dichiarato che fino a quel momento erano state 45 le domande pervenute in corso di verifica (di cui 40 relative al Comparto e 5 alla Dirigenza) e che entro venerdì 20 agosto avrebbe adottato la delibera per la stabilizzazione degli aventi a diritto. E così è stato. Delle 45 domande presentate sono risultate essere 26 quelle che hanno risposto in toto ai requisiti richiesti dal bando, che resterà aperto fino al 31 gennaio 2022 (www.uslumbria1.it/amministrazione-trasparente/concorsi).

Ventisei assunzioni che confermano, spiega l’Azienda, “l’assoluta volontà di applicare quanto previsto dalla legge sulla stabilizzazione (Legge Madia) per tutti i dipendenti che ne fanno richiesta possedendone evidentemente i requisiti”.