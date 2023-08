Usa una carta di credito rubata per fare spese: denunciato 25enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, ha denunciato un 25enne di origini eritree per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

Gli accertamenti sono stati condotti dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo la denuncia di un cittadino che si è rivolto alla Polizia di Stato a seguito del furto della propria carta di credito, asportata dalla sua autovettura posizionata all’interno di un parcheggio in zona Rimbocchi di Perugia.

Oltre alla carta di credito, dall’auto è stato rubato anche il bancomat, la tessera sanitaria ed un ciondolo in oro. La sera stessa l’uomo riceveva sul proprio telefono cellulare un avviso che la propria carta di credito era stata utilizzata presso due distributori automatici posizionati in due differenti punti della città.

Attraverso l’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza posizionato in uno dei due esercizi commerciali, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia sono riusciti a confermare l’identità del responsabile in quanto persona nota agli uffici di Polizia per fatti analoghi.

L’uomo identificato veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Contestualmente veniva richiesto nulla osta al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dal Territorio Nazionale.